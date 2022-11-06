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台東「多元參與 共融共好」園遊會　今熱鬧登場

▲「多元參與 共融共好」園遊會今熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「多元參與 共融共好」園遊會今熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公益彩券基金於6日在台東市南京路市民廣場舉辦「2022台東縣國際身心障礙者日公益園遊會」，現場共設有65個攤位，並邀請29個單位才藝表演。

園遊會由饒慶鈴邀請與會貴賓、身心障礙者團體代表等進行啟動儀式，展示年度活動標語「多元參與 共融共好」，傳達身心障礙者權利公約(CRPD)「公平參與、機會平等、權益保障」3大理念。饒慶鈴提到，聯合國於1992年10月通過每年12月3日為「國際身心障礙者日」，鼓勵社會大眾討論身心障礙議題、宣導權益和措施。台東縣身心障礙者約有1萬6,431人，佔全縣人口7.7%，是全國身心障礙者人口比例第2高的縣市，因此縣府致力於提供身障者福利，以尊重差異、多元服務為施政目標，打造台東成為身心障礙者樂活城市。

▲「多元參與 共融共好」園遊會今熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

除了主動關懷新領證身障者、提供福利諮詢及個別化服務，縣府也篩檢具潛在風險或危機的獨居身心障礙者，提供友善關懷；輔具暨生活重建中心落實一站式服務，提供輔具資源，充實社區式服務據點；為了強化自立發展，縣府積極辦理生活重建等各項身心障礙業務，持續開設身心障礙者職訓輔導班及考照班，4年來約有117位參與，為身心障礙者培養一技之長。

今日活動由慎修養護中心的身心障礙者組成VAVI樂團演奏揭開序幕，VAVI樂團成軍第9年，是縣內第一個身心障礙機構街頭藝人團體，現場由身心障礙者機構、社福團體、學校及公部門等設有65個攤位，進行商品義賣、政令宣導及輔具體驗展示等；而身心障礙者才藝表演共有29個單位，展現身心障礙者的多元才華，還有摸彩活動，吸引上千人共襄盛舉。

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