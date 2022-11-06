酸高虹安？曹興誠：說「我學歷很棒不會抄襲」沒邏輯

▲曹興誠（左）今天與沈慧虹（右）同台。（圖／沈慧虹競總提供）



記者呂晏慈／台北報導

聯電前董事長曹興誠6日受邀至新竹市專題演講，會中暗酸民眾黨新竹市長候選人高虹安說，理性就是尊重事實和邏輯，在選舉中有很多候選人發言不合邏輯，像是有人說你抄襲，回應就說沒有抄襲就好，但有人卻說「我的學歷很棒、不會抄襲」，這就是不合邏輯。

曹興誠今以「台灣的光明前途」為題演講，由民進黨立院總召柯建銘、民進黨新竹市長候選人沈慧虹擔任引言人。

曹興誠表示，最近大家可能會因股票大跌、通貨膨脹、烏俄戰爭、中國文攻武嚇侵擾等覺得鬱悶，但他引用《再啟蒙的年代》書中數據，如各國經濟爆炸成長、貧窮人口減少、平均壽命增加、嬰幼兒死亡率減少等，往前看這世界是很光明的。

曹興誠指出，啟蒙有五個重要價值，第一人本主義、第二理性與科學、第三技術與工業、第四專精與分工創造財富、第五市場規律化帶動全球貿易成長。在人本主義中，因為有民主才能保障人權，曹興誠談及，過去有企業家說「民主不能當飯吃」，但他認為「沒有民主的飯很難吃」。

曹興誠強調，台灣的前途在於，一定要維持獨立地位、遵守啟蒙精神；英國《衛報》調查有一半受訪國家人民認為中國若以武力吞併台灣，其他國家應該幫助台灣，顯示中國已引起普世厭惡，因此「台灣獨和世界為友、統則和世界為敵。」

此外，柯建銘擔任引言人表示，曹興誠創造出「曹興誠現象」與「曹興誠價值」，現象是今年3月5日他在加拿大的發文一語驚醒夢中人，打開許多人的思想啟發，一時間吸引所有人追逐；價值就是危機中台灣的價值，曹興誠是成功、頂尖的企業家，更是思想家、戰略家與歷史學家，是一個時代的思想領導者，是新台灣價值。

柯建銘也強調，中共20大召開後，台灣人倒數20天要面對投票選擇，有可能選擇擁護九二共識的國民黨或喊出兩岸一家親的民眾黨嗎？全世界都在看台灣，台灣都在看新竹，這是一場價值更是歷史的選擇，希望大家能把新竹市交給有治理能力的人，也就是沈慧虹。

沈慧虹強調，過去8年她與前市長林智堅、柯建銘及市府團隊，中央地方攜手努力守護城市與護國神山群，在面對百年大旱，完成北水南送，產業民生用水並重；疫情期間，在總統蔡英文、國防部、竹科與市府共同努力下，24小時內成立竹科專案篩檢站，五天篩檢五千多名外籍移工，讓竹市、竹縣與苗縣近40家企業安心。

沈慧虹指出，曹興誠對於台灣前途與城市的關心城市是大家學習的對象，在曹興誠身上更看見國防與後備的重要，未來她和市府團隊絕對會一起守護城市安全，讓太空產業與半導體產業持續發展，在世界站穩腳步，守護產業、守護國家穩定就是她擔任市長的承諾。