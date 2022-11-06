柯志恩不滿辯論提問人「1／4邁的人」　她點名這5人：跟妳不好嗎

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長電視辯論會將在12日登場，不過，臉書粉專「Wetalk高雄」質疑，提問28人名單中，有1/4都是市長陳其邁的人，國民黨高雄市長候選人柯志恩也批「這還是公正名單嗎」。不過台灣基進市議員候選人李雨蓁則點名其中有藍營背景的5人，反問柯陣營：「難道這些人跟柯志恩不好嗎？」

李雨蓁表示，比起準備政見發表，柯志恩陣營反而不斷質疑辯論會的提問人名單對自己不利，但是攤開名單一看，有5人有明顯國民黨相關背景，難道柯志恩跟這些人關係都不好嗎？

▲李雨蓁點名提問人5人，反問柯志恩：「這些人跟妳不好嗎？」（圖／翻攝自李雨蓁臉書）

李雨蓁提出，陳敦基2018年曾為國民黨籍彰化縣長王惠美站台；吳連賞曾任吳敦義任內高雄市研考委員、韓國瑜任內則是高雄市兩岸小組成員之一，還曾被點名為國民黨2022高雄市長的可能參選人；龔瑞璋2014年呼籲校友全力支持三民黃香菽，今年則擔任黃柏霖名譽主任委員；黃英忠，今年陪同童燕珍登記參選；李昭蓉亦是韓國瑜任內的研考委員。

李雨蓁更進一步說，柯志恩受訪時表示「提問人應該在剔除政黨意識鮮明的人」，但是重點不在於政黨傾向，而是能否為其被賦予的任務中立公正的執行，為大眾權益把關，難道柯志恩也不相信以上5位能負起提問人的責任嗎？

▲台灣基進高雄市鳳山區議員李雨蓁。（圖／記者屠惠剛攝）

李雨蓁最後表示，柯志恩可能很害怕政見辯論又講錯高雄的重要地標，所以硬要拉關係來污名化政見會，但是比起潑髒水，柯志恩還是好好準備自己的政見內容比較實際。