柯志恩遭爆打壓學生選舉　綠營：害怕想起來？同學喊選前別造勢了

▲學生出面開記者會批柯志恩打壓學生選舉。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩遭質疑擔任淡江大學學務長時，不僅學費漲24%，還不讓記者入校，箝制言論自由，柯6日強調，主責為總務處，不過高雄綠營市議員不滿此回應，再召開記者會引用電影《返校》經典台詞，到底是忘記了，還是害怕想起來？有學生則站出來說，柯打壓學生選舉，最好選前一天「親自示範」別造勢了。

記者會上高師大、中山高中和高雄醫學大學學生站出來指控柯志恩，高師大附中學生王晉謙說，查詢公開資料，發現淡大2015年6月召開的「第73次校務會議」所通過的「學生獎懲辦法」，充斥許多限制學生權利規範，包含要求學生「不能未經校方同意帶記者採訪」，也通過「課外活動均須提出申請」更明文寫在另條「規範校內活動舉辦要與申請內容相符」的修法理由中，完全是過去學長姐們所反對《集會遊行法》核准制的陰魂不散，柯志恩如此打壓學生選舉，何不「親自示範」，選前一天就別造勢了。

高雄醫學大學的陳昱丞指出，柯志恩常批別人操弄意識形態，並據此反對轉型正義，但從她手上出去的校規修正案，卻又與威權時期的作法如出一徹。市議員林智鴻、李雅慧，市議員候選人黃雍琇今也力挺學生們質疑，柯志恩竟在學校修出「惡法」，未來當選市長，不知道要怎樣對付高雄的年輕人了。

林智鴻提到，柯志恩2015年獲國民黨提名不分區立委，媒體曾報導她「從事學生自治工作，支持校園民主活動」，還說「她並不希望學生會只是打雜、辦活動，而是期許學生會能成為監督學校、提出讓學校更好政策的角色」，結果她所作所為證明，完全「說一套、做一套」。

▲陳昱丞（右二）批，柯志恩行為和威權時期作法一樣。（圖／記者許展溢攝）



市議員候選人黃雍琇認為，柯志恩不論在學費、住宿費、居住安全，乃至於戒嚴校規，不僅違反尊重年輕人的民主潮流，更與她時常宣稱的「最懂年輕人」相差甚遠。市議員李雅慧說，柯志恩被檢驗過去支持漲學費、動手漲住宿費24%等，完全採取閃躲的態度，作為民主聖地的高雄，絕對不能有個會箝制言論自由、集會結社自由的市長。

對於這場記者會，柯志恩反問，各媒體如果要到學校採訪，是不是要先告知秘書處，可以直接帶著攝影機到學生宿舍或任何地方嗎？為了校園安全，法規是只要經過申請或告知，媒體就可以進去了，所以沒有所謂學務長會做什麼修法、什麼戒嚴，重申看到法規就知道，總務處要維護校園安全，對出入人員有規範，而且沒有限制，只要申請、告知，都可以進來。

柯志恩競選辦公室強調，必須譴責民進黨議員候選人一再以不實、去脈絡化、不當連結、胡亂臆測、穿鑿附會等方式企圖對柯志恩進行人格謀殺與政治抹黑，甚至利用學生作為其行使政治操作的工具，對此深感不齒，呼籲請選民看清楚這些政黨、候選人的惡質選風文化以及政治操作，凸顯的是其心中只有選舉沒有市民的悲哀。

▲▼市議員林智鴻、李雅慧，市議員候選人黃雍琇站出來力挺學生們。（圖／記者許展溢攝）



