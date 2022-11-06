「老朋友」背刺？余天拜票音檔曝光　侯友宜：感情不變記得投給我

記者蘇晏男／新北報導

新北市民近日屢接獲立委余天的電話錄音，余自稱與新北市長侯友宜是多年好友，並表示票投民進黨候選人林佳龍，讓侯專心鋪總統的路。新北市議員候選人葉元之、吳訓孝知情後，昨批林佳龍陣營挑撥感情，非常不道德，但林陣營今（6日）下午召開記者會，公布余天電話錄音檔，稱戳破侯陣營編造故事惡習。對此，侯友宜未正面回應，而是要「老朋友」余天幫他催票，並把票投給他。

▲侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

葉元之、吳訓孝昨召開記者會，指有汐止民眾反映接到余天電話，內容是說自己跟侯友宜是好朋友，但侯的格局是選總統，所以請大家投林佳龍。葉元之說，從余天公開受訪時講的話來看，其實就是支持侯友宜，看得出兩人交情很深；葉也批評，「林佳龍為了自己選後要入閣，為難又逼迫余天，甚至挑撥、破壞好朋友數十年間的感情，非常不道德」。

不過，林佳龍競辦6日下午召開記者會，公開余天電錄音檔跟9月29日余天替林佳龍站台時的致詞，表示戳破侯陣營編造故事惡習。

錄音檔中，余天表示，林佳龍跟侯友宜都是他的好朋友，尤其他跟侯友宜認識三、四十年，但他看一看，目前國民黨2024要選總統也只有侯；如果你現在選侯，再過一年他又要開始選總統，所以讓侯專心鋪總統的路，那市長就讓林佳龍。而致詞中，余天也說，他認識侯友宜大概40年，現在看一看國民黨也只有侯友宜要出來選總統，假使運氣不好讓侯當選新北市長，下一年又要換人，是浪費資源。

侯友宜6日下午出席活動時被問，侯選辦說余天電話錄音檔是在為難余天，但今下午林佳龍競辦則說你的陣營在編造故事，也沒有否認要選2024，怎麼看？侯回應，「拜託我的余天好朋友」，三、四十年永遠感情不變，「記得我在選2022新北市長」，請記得老朋友要幫他拉票、催票、投票，「更重要缺你一票」，拜託余投給他。