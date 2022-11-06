獨／謝和弦開唱催票！蘇煥智：挺開放醫療用大麻　紅燈區落地公投

記者呂晏慈／台北報導

藝人謝和弦遭中選會取消議員參選資格後，轉而支持參選台北市長的前台南縣長蘇煥智，兩人6日下午前往西門捷運站舉行合體演唱會，高唱「愛拚才會贏」等台語歌曲，吸引一些路人駐足圍觀、要求合照。對於謝和弦日前曾經提出大麻合法化、紅燈區落地、改裝機車合法化等政見，蘇煥智受訪說，他支持開放醫療用大麻，且應透過公投讓性專區合法化，保障從業婦女的健康。

▲蘇煥智和謝和弦6日下午快閃西門。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

謝和弦今年登記參選台北市中正萬華區議員，中選會以過去犯有《毒品危害防制條例》，判刑4個月尚未執行完畢，核有《公職人員選舉罷免法》第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人，讓謝和弦議員夢泡湯，而後他轉任蘇煥智的後援會會長。

《ETtoday東森新聞雲》今天下午在西門捷運站「獨家直擊」蘇煥智和謝和弦的快閃活動，謝和弦說，年輕人對嚴肅的政治很反感，希望用音樂帶入，讓大家輕鬆一點，「要讓年輕人覺得他們努力打拚、奮鬥是有未來的，而不是因為特權才擁有那一切」。

蘇煥智則說，他盼帶動改造台灣未來、讓年輕人可以發聲的運動，謝和弦在年輕族群中擁有音樂偶像的地位，也關心公共政策，例如他所提的幾個政策也是自己關心的，他主張應該先推動醫療大麻合法化，例如現在台北動物園的大貓熊「團團」有癲癇的問題，其實可以用大麻中的成分進行治療，現在台灣管得太嚴了，「它是救人的東西，因為它是毒品，就把它做過多的限制」。

蘇煥智還說，性專區就存在在那邊，如果能夠透過地方溝通，例如舉辦地方公民投票，這樣可以保障從業婦女的健康，以及避免她們被剝削。