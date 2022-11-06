獨／備胎中備胎！罷韓大將肯定王金平「誠實中」：無瑜，瞎也好

▲王金平「無魚蝦也好」的疑似失言風波，讓罷韓大將黃文益說話了 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立法院長王金平5日輔選同黨市議員黃紹庭，一席「無魚蝦也好」引發綠營討論，當初綠營罷韓大將黃文益說，這一番話證實柯志恩是「備胎中的備胎」，而罷韓四君子當中的張博洋幫王金平解釋，「無瑜，瞎也好，畢竟柯志恩一路空降空話，真的很瞎。」

民進黨高雄市議員黃文益，當初是綠營當中被視為罷韓大將之一，看到王金平「無魚蝦也好」的疑似失言，他說「看來柯志恩真的是國民黨『備胎中的備胎』，國民黨在找不到適合的人選，又不想輕易地把高雄市長寶座拱手讓給民進黨，勉強找來了柯志恩，看起來柯志恩的實力已經被王金平或國民黨其他高層所認定為一個備胎」。

黃文益更強調，柯志恩來到高雄市選市長並非是真的，而是另有目的，但是現在選情緊繃，又不得不硬著頭皮在高雄「過水」走流程，所以王金平只是很「誠實的把這個看法在幫國民黨籍議員站台時候說出來」，同時黃文益也說從目前國民黨為柯志恩輔選的力道看起來，「她確實就是沒魚蝦也好，讓國民黨這群小雞有個母雞下勉強的產物」。

▲王金平「無魚蝦也好」的疑似失言風波，讓罷韓大將黃文益說話了 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外當初的罷韓四君子之一，現在為台灣基進三民區市議員參選人張博洋則認為，「王金平縱橫地方政壇數十年，哪可能這麼容易失言？一番言論想必是故意給黨中央難看，抗議朱立倫派一個很瞎的候選人，不只市長選情差，更讓地方被拔樁的新聞頻傳」。

張博洋解讀，王金平其實是有苦難言，畢竟國民黨捨棄掉有地方執政經驗的李四川，派一個到現在連大立百貨跟大立光會搞錯、興達電廠說成大林電廠的柯志恩，黨中央不讓韓國瑜人馬參選，卻派一個很瞎的參選人柯志恩上陣，其實王院長真正想說的應該是「無瑜，瞎也好」，畢竟柯志恩一路空降空話，真的很瞎。同時從王金平的言論也可以聽出，柯志恩至今的選戰成績，在地方派系眼裡仍然不及格。

▲王金平「無魚蝦也好」的疑似失言風波，讓罷韓四君子之一的張博洋說話了 。（圖／翻攝臉書）

5日王金平輔選黃紹庭時提到柯志恩，他說：「得到柯志恩(來選市長)，也是非常好，沒魚蝦也好，我們大家幫助她順利當選，大家說好不好？」當時柯志恩還未抵達會場，不過站在王金平旁的黃紹庭，聽到「沒魚蝦也好」，臉色馬上大變，場面多了尷尬氣氛。

不過6日柯志恩回應：「王院長最主要的意思是說，他第一人選是我們的李四川啦。柯志恩第一時間下來的確是『沒魚，蝦也好』。的確跟李四川比起來，我們是蝦米，但是這個蝦米經過很多時間的努力之後呢，也會變成一隻大蝦或是一隻大魚。