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台南七股兒福中心開幕　黃偉哲兌現育兒政見爭取爸媽支持

▲台南七股的「兒童福利服務中心」開幕，市長黃偉哲親自主持，他以兌現「活力台南，全齡照顧」政見，繼續拚台南友善的育兒環境，爭取年輕爸媽支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南七股的「兒童福利服務中心」開幕，市長黃偉哲親自主持，他以兌現「活力台南，全齡照顧」政見，繼續拚台南友善的育兒環境，爭取年輕爸媽支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南七股的「兒童福利服務中心」3日舉行開幕，「海的孩子」為主題設計，貼合當地風俗民情，市長黃偉哲親自主持，面對投票剩23天的時間，對手陣營不斷發動金錢加碼攻勢，他則持續穩扎穩打，兌現「活力台南，全齡照顧」政見，繼續拚台南友善的育兒環境，爭取年輕爸媽支持。

黃偉哲表示，七股兒童福利服務中心，能幫大北門注入育兒量能。因為很多七股年輕人在外工作，孩子就給阿公阿嬤帶，有時長輩忙碌起來，也沒辦法帶，這時就需要政府幫忙，提供好的育兒場域、解決地方需求。

▲台南七股的「兒童福利服務中心」開幕，市長黃偉哲親自主持，他以兌現「活力台南，全齡照顧」政見，繼續拚台南友善的育兒環境，爭取年輕爸媽支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲介紹到，一樓50坪空間，設置托育家園，可以收12名孩子；二樓50坪空間，為親子悠遊館，適合大人帶孩子、溜小孩。總共100坪的空間，包含建築及開辦，總經費為1200萬，由市府向中央爭取到1千萬。

營造台南友善育兒環境，黃偉哲任內從無到有創設了12處的親子悠遊館，開辦12處的公托家園，公設民營的托嬰中心建置達15處。在推動準公共化育兒上，成績也相當亮眼。全市1543名保母，加入準公共化的簽約率達98.8％；而全市86家托嬰中心，10％%均全數參加。

不僅如此，台南今年還推動產前「居家安胎補助」，每人最高補助1萬2500元，透過安胎服務，幫助懷胎的媽媽準備餐食，或請護理師到宅訪視跟諮詢，提前替媽媽的生產做準備。至於南科爸媽敲碗已久的「夜間臨托服務」，市府在今年8月正式在善化開辦「東關公托家園」，截至9月底為止，已提供46案的服務，獲得家長們的滿意。

▲台南七股的「兒童福利服務中心」開幕，市長黃偉哲親自主持，他以兌現「活力台南，全齡照顧」政見，繼續拚台南友善的育兒環境，爭取年輕爸媽支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在育兒津貼方面，市政府今年8月，配合中央政策加碼，將育兒津貼調高至每月至少5000元，托育補助也調整為每月至少8500元。同時，台南市政府表示，考慮疫情對家長造成的經濟負擔，在財政許可之下，加發防疫金貼助爸媽，家中有未滿6歲之嬰幼兒且符合資格者，皆可領到1千元的津貼，經費已於9月29日入帳，讓爸媽能用於購置孩子所需的防疫及衛生用品等。

如何爭取新手爸媽的支持，黃偉哲用具體的執行力、行動力當作證明，讓台南持續朝向「獎勵生、協助養、好好教」的目標前進。黃偉哲表示，他透過端出更多細膩的建設和照顧措施，回應家長們的殷切期待，持續穩健地打出政績牌，而非隨對手肆意加碼起舞，並以此繼續爭取更多市民朋友的支持。

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