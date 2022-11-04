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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營PO鄭文燦與小黨合照　鄭運鵬：張善政應公開說明道歉

▲藍營今天PO出鄭文燦市長與經濟黨人員合照，鄭運鵬受訪時指出，這與張善政先生與統派小黨合照完全兩回事。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲藍營今天PO出鄭文燦市長與經濟黨人員合照，鄭運鵬受訪時指出，這與張善政先生與統派小黨合照完全兩回事。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對藍營PO出鄭文燦市長與經濟黨合照，質疑民進黨大玩雙標還不斷抹紅張善政；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（4）日受訪時表示，國民黨參選人與張善政先生拿出來照片，證明了說什麼叫公開場合大家禮貌性的合照，鄭文燦市長坐著與經濟黨人員禮貌性合照，很容易分辨得出來。詐騙集團在張善政先生周圍，已不只是一個政黨，是好幾個政黨，對於這些受害者，張善政應該要公開說明甚至是道歉。

鄭運鵬今天上午前往大溪區傳統市場、廟宇與市區掃街拜票，無黨籍立委趙正宇等人也到場陪同，鄭運鵬被問到藍營今天PO出鄭文燦市長與經濟黨人員合照一事時指出，國民黨參選人與張善政先生拿出來的照片，證明了說什麼叫公開場合大家禮貌性的合照，他是被安排好擔任這些詐騙、賣假藥統派小黨，他們是精心安排授證、最高顧問或是榮譽顧問這樣的黨職角色，這完全不一樣的。

▲鄭運鵬今天走訪大溪傳統市場，與攤商等支持者合影。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲鄭運鵬今天走訪大溪傳統市場，與攤商等支持者合影。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬說，鄭文燦市長坐著與經濟黨人員禮貌性合照，張善政先生則是接受統派政黨顧問職，然後還有儀式，後面甚至做了電子背板，這完全是不一樣的狀況，相信市民朋友很容易分辨得出來，我一直強調的是要擔任桃園市長要有識人之明，這些詐騙集團在張善政先生周圍，已不只是一個政黨而是好幾個政黨，都是詐騙集團手法，他一而再再而三被這些人欺騙蒙蔽，或者與他們是相同理念、志同道合的。張善政先生應該要公開向這些受害者們清楚說明，甚至是道歉。

▲鄭運鵬今天走訪大溪掃街拜票，在立委趙正宇陪同下在廟宇虔心祭拜。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲鄭運鵬今天走訪大溪掃街拜票，在立委趙正宇陪同下在廟宇虔心祭拜。（圖／鄭運鵬競辦提供）

媒體也關心民調部分，兩邊咬得蠻緊的，藍營目前是領先部分？鄭運鵬認為，每份民調我們都會做參考，它也都有每個民調、機構上面不同效益，有些甚至是用簡訊做民調，這樣的樣本與來源做法，我們都會看它的趨勢，趨勢上面我覺得都是往11月26號勝選目標邁進，我們所有的市場掃街與拜訪裡面，我很有信心。

鄭運鵬強調，每個縣市對民進黨來說都是非常重要，桃園是我們北台灣中唯一執政直轄市，我相信北三都加上基隆，我們都有勝選目標，也都有勝選把握，每一個都很重要，我不認為每一次的選舉都會連動到下一次，在2018年我們民進黨經歷過挫折，2020年我們很快的全面勝選，我不認為要去擴大解釋我們影響到哪一個黨、哪一個人政治職務或前途。我們每一仗都打好，每一場都勝選，然後我們的議員都全壘打，我相信這是我們一致的目標，不會考慮其他的政治上面的影響。

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