驚悚畫面曝！機車自摔衝砂石車　騎士慘遭後輪輾過...爆頭慘死

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區領航北路三段今（4）日上午發生一起重大車禍，1部機車疑因天雨路滑摔車撞上砂石車後，砂石車右後輪輾過騎士頭部，騎士包括頭部等處全身多處骨折，送醫急救後仍宣告不治；中壢警方將調閱路口監視器畫面釐清肇事與責任歸屬。

▲桃園市中壢區領航北路三段今天上午發生機車騎士疑似天雨路滑摔車，卻與砂石車碰撞，騎士頭部被砂石車輾過傷重送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區領航北路三段今天上午發生機車騎士疑因天雨路滑摔車，卻撞上砂石車，警方現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，26歲的湯姓男子今天上午9時49分許，騎乘機車經過中壢區領航北路三段慢車道往青埔路一段直行時，見前方由58歲簡姓男子駕駛砂石車發生碰撞，湯男剎車不及撞上砂石車，結果頭部被右後輪輾過，包括頭部與身體多處發生嚴重骨折，當場倒地昏迷。

▲桃園市中壢區領航北路三段今天上午發生機車騎士疑因天雨路滑摔車，卻撞上砂石車，砂石車簡姓駕駛下車察看碰撞處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方據報到場後，湯男已無呼吸心跳，經救護車送醫急救後仍因頭蓋骨破裂、下巴骨折、雙臂上臂骨折與身體前側兄等處多處骨折，傷勢嚴重急救無效死亡；醫院為湯男抽血檢測，酒測值為零。肇事的砂石車簡姓男子酒測值上在檢測中，警方將調閱路口監視器等相關資料，以釐清肇事責任等歸屬。

▲桃園市中壢區領航北路三段今天上午發生機車騎士疑因天雨路滑摔車，卻撞上砂石車，肇事砂石車在現場等候警方調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，下雨天因視線不良，建議行車放慢速度，經過路口更因檢測查看，以避免類似交通事故發生。

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