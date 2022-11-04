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家暴夫嗆：不會讓你活過這禮拜　妻暗夜石磨砸頭再菜刀砍死他

▲桃園市印尼籍外配魯女（譯音）因不滿魯姓丈夫長期家暴，今年8月間再度遭毆打後翌日凌晨持石磨與菜刀亂砍魯男當場慘死。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市印尼籍外配魯女（譯音）因不滿魯姓丈夫長期家暴，今年8月間再度遭毆打後翌日凌晨持石磨與菜刀亂砍魯男當場慘死。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市印尼籍魯姓外配嫁來台灣後長期遭魯姓丈夫家暴毆打，身心不堪負荷生活恐懼中，今年8月間因故再遭魯姓丈夫毆打並恫嚇「不會讓你活過這個禮拜」，魯女心生畏懼不已，於翌日凌晨趁魯男熟睡時，先持石磨朝魯夫頭部猛砸，再持菜刀朝頸部猛刺數刀，導致魯男當場慘死，魯女案發後伴屍4個多小時後向警方自首；桃園地檢署偵結依殺人罪嫌將魯女提起公訴。

檢警調查，45歲的印尼籍外配魯女（譯音)嫁給47歲的魯姓男子逾十年，雙方為沒有小孩，魯女亦未取得台灣國籍，有暴力傾向的魯男動輒對魯女家暴，魯女身心不堪負荷，成日生活在恐懼中，今年8月19日晚間，魯姓丈夫以未獲得允許偷開其轎車為由，再度遭魯男痛毆，還遭嗆「不會讓你活過這個禮拜」等語。

魯女深怕遭到不測於翌日凌晨1時30分許，趁魯男熟睡時，先持重約十公斤石製磨盤朝魯男頭部猛砸，再持菜刀朝其頸部猛刺數刀，導致魯男顱骨骨折、腦漿外溢且血流如注當場慘死。魯女犯案後伴屍4個多小時，於清晨5時58分到平鎮警分局自首，警方到場勘驗後當場扣得作案用石磨、菜刀、血衣與血褲等證物。

桃檢複訊時，魯女坦承犯案不諱，辯稱長期生活在丈夫家暴陰影，且動輒被毆打，案發當日被丈夫怒嗆「不會讓你活過這個禮拜」恫嚇，才想先下手為強，檢察官根據魯女曾有家暴就診紀錄、驗傷證明與家暴通報表等資料，偵結依家暴殺人罪嫌提起公訴，並建請法院審酌量處適當刑期。

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