一路狂掃大溪市場、廟宇及車隊行程　鄭運鵬首度在車上直播發表政見

▲桃園市長候選人鄭運鵬在車隊掃街直播，引來網友熱烈反應。（圖／ 鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

桃園市長候選人鄭運鵬今（4）日前往大溪區大溪市場進行掃街拜票，同時也與立委趙正宇前往大溪區最香火鼎盛的福仁宮、普濟堂參香祈福，並展開車隊掃街活動。鄭運鵬這次也首度在車隊掃街直播上，拿著政見手板向收看直播的觀眾朋友訴說大溪政見，引來網友熱烈反應，大讚「好認真！」鄭運鵬強調，希望延續桃園市長鄭文燦優良政績，讓大溪觀光國際化、交通更進步，大溪市民朋友都能好生活。

▲鄭運鵬前往大溪市場掃街拜票，熱情民眾送上祝福。

鄭運鵬上午前往大溪市場掃街拜票，許多熱情民眾送上祝福，除了不少攤販送上菜頭、肉粽、蒜頭、花生糖，象徵「好彩頭」、「包中」、「凍蒜」、「好事會發生」，還有店家特別贈送李騰芳古厝的木模型，象徵「舉人中舉」；以及大溪木藝女俠黃裕凰特地獻上自刻的「凍蒜」木藝吊飾；石門活魚青農劉文翔送上鮮魚，祝福「年年有餘，票多到滿出來」、「魚躍龍門」。

大溪市場人情味濃濃，許多熱情民眾要求鄭運鵬共同合照、自拍，特別的是，這次鄭運鵬團隊帶著紫色、綠色的運轉桃園小提袋，也引起民眾搶著領取。接著鄭運鵬也和趙正宇前往大溪最知名的福仁宮、普濟堂參香祈福，祈求國泰民安、風調雨順、桃園建設大進步。

▲大溪市場人情味濃濃，許多熱情民眾要求鄭運鵬共同合照。

同時，這次鄭運鵬的車隊掃街也隨即在大溪區展開，沿路上有熱情民眾送上大溪知名點心「月光餅」以及補品，寫上字條「祝鄭運鵬市長高票當選」。特別的是，鄭運鵬此次準備了政見手版，引來許多線上收看的觀眾朋友直呼「車掃還不忘和我們訴說政見，好認真」、「好帥！一邊車掃一邊講政見！」

鄭運鵬拿著大溪區政見手版指出，將會努力推動大溪舊城、大嵙崁園區及北橫國家風景區三大計畫，包括觀光國際化、推動大溪不夜城；同時加速國道3號銜接台66線工程進度、推動大鶯豐德交流道開工；並且延續鄭文燦市長政績，將大嵙崁計畫完成，興建大溪社教館展演中心、優化大溪登山步道系統，讓大溪區的市民朋友都能享受生活，好好生活。