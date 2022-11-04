陳時中辯論前日閉關　濃縮170項政策、主打都更與交通吸選民目光

▲陳時中近來積極準備辯論，4日還閉關一整天做最後衝刺。（圖／取自陳時中臉書）



記者陳家祥／台北報導

本屆台北市長選舉唯一一次電視政見辯論會將在明天登場。民進黨候選人陳時中4日沒有安排公開行程，閉關衝刺辯論會；幕僚說，「政治議題為主、市政議題為輔」的大方向不變，除了要濃縮破百項政策外，闡述上會以市民比較有感的都更、交通政策等為主。

台北市長選戰膠著，仍呈現「三強鼎立」狀態，本次選舉唯一一場電視辯論會將在5日登場，3組候選人都積極備戰，力求在辯論會舞台有亮眼表現，擺脫膠著的選情。

陳時中4日沒有安排公開行程，不外乎就是把握最後時間做足準備。幕僚表示，辯論策略主軸「政治議題為主、市政議題為輔」的大方向不變，也會正面迎戰外界近來猛打的高端價格、疫苗封存等。

幕僚表示，其實高端價格或疫苗封存等，都是老問題了，陳時中對於實際狀況為何也都掌握得很清楚，「這部分我們不擔心」。主要擔憂的是過去推出太多政策，要如何濃縮在有限的辯論會中說明，所以據了解，政策闡述上會以市民比較有感的議題，如都更、交通等為主。

競選總幹事吳思瑤日前表示，陳時中會維持一貫的風格、中道態度，用專業來對決、用政策來論述，而且會維持陳時中的高度和氣度，不會咄咄逼人，也不會用罵人把辯論作為政治的競技場，「若是期待陳時中像市議員『火力旺盛』，可能會有點失望」。