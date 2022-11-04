北市5選區「2老將火力拉票」曬政績！雙和市場合法化、整建不平路面

▲第5區候選人積極走訪大小街拉票。（圖／翻攝劉耀仁、吳志剛粉專）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數22天，台北市議員第5選區中，國民黨吳志剛與民進黨劉耀仁皆是長期在地服務老將，儘管選情相對穩定，他們依舊勤跑選區向選民搏感情。吳志剛過去成功把雙和市場合法化，因此頗受攤商們支持；而劉耀仁則幫忙整建國輝花園社區與國盛社區路面不平整的狀況，還給居民舒適的生活環境。

吳志剛在粉專指出，昨日現身雙和市場拜票，他接著自曝過去政績，「當初成功把雙和市場合法化，每年為了年貨大街提前跟自治會做交通規劃疏導，讓攤商對志剛都非常熱情」，因此看到攤商鄉親們比出6號手勢時，吳志剛感到無比窩心。

此外，吳志剛也熱情喊話，競選總部將在本周日成立茶會，當天重量級壓軸來賓就是前台北市長郝龍斌，地點位在台北國軍英雄館，歡迎選民們能到場參加。

同為現任市議員的劉耀仁也積極勤訪大小社區，他在粉專透露，日前接獲萬華區新和里、中正區忠勤里的陳情，原來社區出現路面老化嚴重不平整，甚至有側溝蓋鬆動的狀況。

對此，劉耀仁說，路面老化看似是小問題，但人每天都會走在路面上，若疏於處理小則影響通行的便利性，大則甚至會影響用路人的安全。因此競選團隊立刻找市府單位來會勘，確認狀況的嚴重性及整建的範圍。

劉耀仁也附上圖片相比，新和里青年社區、國輝花園社區，以及忠勤里的國盛社區的地面頓時煥然一新，邀請大家一起看圖片中的「更新前」與「更新後」的對比，確實生活環境更為舒適許多。

而新黨候選人張榮法則粉專表示，希望各界能正視遊民問題，「他們來自不同的背景，時常會出現在交通繁榮的街頭，有各自的故事。我們感謝協助遊民的社工們，但社工的人力有限。」

最後，張榮法認為，該督促政府快速解決「遊民問題」，並制訂與落實有效的管理辦法，除了有服務建置，更要有室內空間休憩、盥洗，進而解決治安問題 。