超級大母雞來了！侯友宜屏東輔選　蘇清泉：很多小雞嗷嗷待哺

▲新北市長侯友宜請假南下屏東為同黨籍縣長候選人蘇清泉助選 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



競選連任的新北市長侯友宜今(4)日南下屏東縣，為同黨籍的屏東縣長候選人蘇清泉等人站台助選，受到支持歡迎；蘇清泉說，屏東縣25年來都給民進黨盤據，樣樣退步、樣樣不及其他縣市，這次一定力拚翻轉；「侯友宜是全台灣超級大母雞，小雞很多等他嗷嗷待哺」。侯友宜說，兩人都是2號，籲請選民一起來支持2號。

侯友宜先到屏東市中正路蘇清泉競選總部，接著到屏東市永城社區發展協會參加聯合造勢活動；屏東市長候選人周佳琪、屏東縣藍營議員候選人黃明賢、陳揚、唐玉琴、許馨勻、李世淦等人都到場，受到民眾熱烈歡迎，爭相與侯合照。

侯友宜表示，蘇清泉是努力認真打拚想為屏東縣做事的人，因此特別請假下來南部，互相勉勵、牽成、一起打拚；屏東人有許多到新北市打拚發展，屏東物產豐饒，屏東縣與新北市要聯合，讓南部好的農產品、漁產品銷往新北市，一起攜手合作，共創經濟繁榮。

侯友宜並肯定蘇清泉讓老人在地安養，少年在地就業、就學的縣政藍圖。他說，新北與屏東互相學習、成長，未來共創共榮，兩人這次都抽到2號，「讓我為你好好做事情」，一起來支持2號，「讓屏東新北一起向前行」。

蘇清泉隨後在line社群披露

「蘇清泉vs.侯友宜

不分世代 挺18歲公投

不分藍綠 讓屏東翻轉

不分你我 全要屏東好」。

