綠營送「謀財又害命」中堂到張善政競總　新黨聲援嗆聲

▲民進黨桃園市議員候選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓與台灣基進黨藍士博等4人送抗議中堂，但張善政競總無人回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

選戰進入倒數22天，民進黨市議員候選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓與台灣基進黨藍士博等4人今（4）日上午到張善政北區競選總部，抗議張擔任中華民族致公黨與經濟黨的顧問，兩黨卻陸續爆發詐欺、賣假藥事件，4人送出「門神張善政、謀財又害命？」中堂抗議，不料新黨市議員候選人游智彬卻開宣傳車到場聲援，雙方互嗆約半小時，後來有藍營人士丟沙琪瑪宣洩不滿，警方則將雙方架開，結束混亂的抗議場面。

民進黨魏筠等3名市議員候選人與基進黨市議員候選人藍士博，今天上午8點多到張善政北區競選總部前抗議，質疑張擔任中華民族致公黨、經濟黨顧問，但兩黨爆發詐欺、賣假藥事件遭爆料，張善政身為顧問，難道不需要出來道歉？

國民黨市議員候選人詹江村也出面斡旋，但險些與4名候選人發生衝突，後來新黨市議員候選人游智彬開宣傳出到場聲援，還以擴音器對4人抨擊，蘇貞昌女兒蘇巧純參與總圖工程，違反家人不投標、不參與公共工程之承諾，民進黨市長候選人鄭運鵬到大陸經商賺人民幣等等。

▲民進黨市議員候選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓與台灣基進黨藍士博等4人今天上午到張善政北區競總抗議，卻意外與新黨市議員候選人游智彬互嗆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

綠營4人不滿游智彬鬧場影響抗議行動，怒嗆游成為國民黨政治打手，還為中國發聲，要求警方對游智彬宣傳車告發違停，要求驅離！游智彬持擴音器則不斷回嗆，警方一字排開架開雙方陣營，強調違停事實已開單告發，要求雙方理性溝通。

雙方鬧得不可開交之時，附近住家向雙方抗議妨害安寧，藍營一名男子拿著一袋沙琪瑪朝綠營魏筠等4人丟擲，警方為避免衝突擴大，以人牆架在雙方之間，藍士博撿起地上沙琪瑪朝游智彬宣傳出丟，警方再度制止，游則怒嗆要提告。

綠營4人拿出「門神張善政、謀財又害命？」中堂抗議，但張善政競總無人回應，只好悻悻然折返，游智彬也隨後離開，結束約半小時的抗議事件。至於張善政本人則在另有行程在外拜票，沒有碰上這場抗議場面。

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