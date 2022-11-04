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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌強調家人未參與政府標案　張善政批：玩弄文字遊戲

▲針對蘇貞昌院長昨（3）日強調，家人沒有參與任何政府標案與任何投標；張善政受訪時指出，蘇貞昌玩弄文字遊戲，沒去承包卻用下包承接政府案子。（圖／張善政競辦提供）

▲針對蘇貞昌院長昨（3）日強調，家人沒有參與任何政府標案與任何投標；張善政受訪時指出，蘇貞昌玩弄文字遊戲，沒去承包卻用下包承接政府案子。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對女兒蘇巧純的標案風波，行政院長蘇貞昌昨（3）日受訪時強調，家人沒有參與任何政府標案、也沒有任何投標，對此，國民黨桃園市長候選人張善政今（4）日指出，蘇巧純是這個案子的下包，沒去投票卻用下包方式還是承接政府案子，蘇貞昌根本是在玩弄文字遊戲。

針對外界質疑，這件案子今年3月開過4次會議，為何都是蘇巧純代表二三設計公司出席？張善政今天表示：「蘇貞昌的女兒蘇巧純是此案子下包，沒有去投標，卻用下包方式，還是在承接政府的案子。蘇貞昌當年既然講說，他們家屬不會承接政府案子，就應該非常自清，不管是投標或不投標，政府的案子就應該要乾乾淨淨的，不要去碰，這才能真正達到蘇貞昌當初承諾的精神，現在是在玩弄文字遊戲。」

▲張善政今天在北區競選總部發表「顧好下一代・爸媽更輕鬆」教育政見會，藍營市議員候選人陳美梅、張碩芳與梁為超都到場力挺。（圖／張善政競辦提供）

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