高虹安爭議連環爆　黃珊珊：國家機器「人格毀滅式」摧毀

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊拜會賽珍珠基金會。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆，聘男友李忠庭擔任公費助理，且李捐出60萬元給民眾黨，外界質疑是「國庫通黨庫」。無黨籍台北市長候選人黃珊珊3日表示，不太清楚民眾黨的事情，但若有做助理工作，那同時也有捐款權利，並批評國家機器用幾乎人格毀滅式的摧毀高虹安。

黃珊珊3日下午拜會賽珍珠基金會，討論新移民政策，並於會後接受媒體訪問。關於高虹安男友李忠庭被爆捐60萬元給民眾黨，疑似「國庫通黨庫」等爭議，黃珊珊回應，不太清楚民眾黨的事情，但如果的確有做助理工作，並給予實質服務，那對方也有捐款的權利。

至於高虹安近期爭議不斷，被問及有無與對方聯絡？黃珊珊說，因為選舉大家都很忙，但彼此會加油打氣，選舉的確會有所謂髒水，但公道自在人心，有證據就拿出來，若違法就提告；且高虹安從小到大的成長歷程被檢視，現在連男友都被攻擊，「我覺得這已經是幾乎人格毀滅式的摧毀，國家機器需要用到這種程度嗎？」

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