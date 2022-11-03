幕後／遭指聘男友任助理　高虹安反擊慢半拍選舉埋變數

▲高虹安近來面臨藍綠夾殺，負面新聞不斷、疲於澄清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數，選情激烈的新竹市進入白熱化階段。目前民調暫居第1的高虹安，被爆出任用男友當助理，儘管法理上可能站得住腳，但對於形象卻是重傷害。黨內人士觀察，高虹安未能即時、嚴正的反擊指控，錯失建立「受害者」與「無理抹黑」的立場，在耳語的推波助瀾下，恐為選舉埋下變數。

受到產業因素影響，新竹市的人口結構組成特殊，有不少與地方社區或是基層的連結相對較少的外移人口。這類人本就對地方不熟悉，因此投票意向上更看重「感覺」，候選人的形象是否正面、推出的政策是否吸引人，就佔決勝關鍵很大一部分。

高虹安有學歷、有業界經歷，與竹科的族群有相似的生活經驗；再加上年紀輕、外型出眾，對比國民黨的林耕仁、民進黨的沈慧虹，算是不錯的「商品」，對新竹市、尤其是竹科的選民，有一定的吸引力。而這也是當初柯文哲力勸高虹安一定要參選的原因之一。

據了解，這次高虹安爆出疑似任用男友李忠庭擔任立院公費助理，還扯出家庭糾紛等，其實高陣營、民眾黨幕僚早在高虹安投入選舉前都有掌握，但錯就錯在遲遲未想好一套說辭，應付對手隨時進行的操作攻訐。

黨內人士觀察，過去求學經歷被質疑、資策會兼職疑雲等潑髒水的攻擊，高虹安都能在短時間內迅速反應，並且拿出義正嚴辭的堅定態度回擊，短時間確立「受害者」與「無理抹黑」的立場與形象，在攻防上游刃有餘。

但這次被國民黨對手林耕仁爆料疑似任用男友擔任立院公費助理，高虹安陣營處理速度緩慢，隔了快1天才進行回應，接著又等到周玉蔻與綠營名嘴、側翼粉專開始動作後，才開始回擊，過程中話題、輿論的延燒，引起了許多本來可以避免的質疑。

高虹安辦公室2日晚間到3日凌晨，連發2篇李忠庭先生的聲明，第1篇先是澄清外界「人頭助理」的指控，第2篇則是要對不實報導的媒體喊告，以證自清。

而在新竹市這樣偏重空氣票的選區，候選人的形象在選舉過程中有相當大影響，這也是高虹安參選以來所仰賴的、彌補組織基本盤弱勢的武器。但這些優勢，卻可能在一次次的抹黑攻擊中被消耗；甚至，這次的男友任助理疑雲，處理上的瑕疵，都可能是這場選舉的轉捩點。