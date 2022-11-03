嘉義市長選舉改1218投票　黃敏惠「兩點擔憂」！李俊俋：努力準備

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日清晨因心肌梗塞逝世，選委會依規定公告中止原訂11月26日嘉義市長選舉，擇期再選。對此，國民黨候選人黃敏惠表示延期的社會成本難以估算，且選務人員招募工作也是很大的衝擊，會繼續努力向前走；民進黨候選人李俊俋則說，依照公告的日期努力準備。

▲嘉義市候選人黃紹聰猝逝，中選會公告改12／18投票。（圖／記者翁伊森翻攝）

中選會說明，由於候選人黃紹聰先生於111年11月2日凌晨死亡，依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。根據規劃，重行選舉投票日期為12月18日。

▲黃敏惠表示，延期的社會成本難以估算，而且選務人員招募工作也是很大的衝擊。（圖／記者翁伊森攝）



對於嘉義市長選舉延期，黃敏惠表示，首先延期的社會成本難以估算，第二點則是選務人員招募工作也是很大的衝擊，既然中選會做了延選的決定，會繼續努力、繼續往前走。

李俊俋則指出，對黃紹聰過世感到遺憾，今天也有到他靈堂上香，那也尊重中選會的決定，改哪天就哪天，因為要重新辦理選舉相關程序，現階段就先幫其他議員候選人拉抬聲勢，市長選舉部分，就依照中選會公告的日期努力準備。

▲李俊俋表示尊重中選會的決定，依照中選會公告的日期努力準備。（圖／記者翁伊森翻攝）