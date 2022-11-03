柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：在下好大一盤棋

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁近日重砲攻擊另一候選人高虹安，涉嫌詐領助理費、內線交易等，民眾黨主席柯文哲表示，高虹安是理工女，她所作所為一定是合法。對此，立委林俊憲3日回應，這堪稱劃時代法學新解，「也許柯文哲在下很大一盤棋，畢竟新竹市以高科技聞名，要藉此強化高虹安跟理科的連結。」

林俊憲表示，剛看到這則報導標題時，還以為是打錯還是漏了什麼前後文，結果點進去一看，這還真是柯主席的原話：「她是理工女，所以她非常清楚，所作所為一定是合法」，完全沒有斷章取義，他就是這麼說。唸理工等於一切合法，堪稱劃時代的法學新解。

對於柯文哲語出驚人，林俊憲表示，看來他應該是還搞不清楚究竟發生什麼事，就以他平常一貫亂講話的風格隨口回應提問。人總是在沒有準備的情況下會吐出真心話，他信任高虹安這沒什麼，身為主席當然會信任黨內部屬，「可是因為念理工所以相信她一切合法，這信任也太廉價了吧？」

林俊憲分析，柯主席這種情況有個專有名詞叫做「歸因謬誤」，忽略客觀外在事實，只是因為高虹安念理工的個人內在因素就認定她一切合法。又或許我們錯怪了柯文哲，他其實在下一盤很大的棋，新竹是高科技產業聞名的城市，所以要不斷強化高虹安與理工的連結，一切都在計劃之中。

林俊憲表示，一下戰學歷、一下戰有沒有留學，現在連文理組都可以成為合不合法的判斷依據了，這也透露出柯文哲的世界觀，以各式各樣的主觀標準將人分三六九等，只要被他認定為「最高等級」，做什麼都是對的，反之只會得到他的酸言酸語，「民眾黨的各位可要以此為榜樣，努力獲得主席的青睞！」