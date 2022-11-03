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高虹安遭控詐領助理費　男主角李忠庭凌晨發416字聲明

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被控聘任男友擔任公費助理，疑似涉及詐領助理費。對此，遭到影射的前助理李忠庭今日（3日）凌晨請高虹安競選辦公室代轉416字聲明，強調會盡快整理出相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

▲▼高虹安大嗆林耕仁「無勝選機率」。（圖／高虹安臉書）

▲高虹安遭控詐領助理費。（圖／翻攝自高虹安臉書）

李忠庭在聲明中指出，第一，他於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻；第二，2018年高虹安來鴻海公司後，他們才因工作關係而認識；第三，他從來沒有到美國留學之經歷。

李忠庭表示，近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向他或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑，誤導大眾並形塑他負心漢的形象，對照前述3點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。

李忠庭說，他將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡快整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟，「過去的沈默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及」。

李忠庭強調，再次盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠，因為受到傷害的對象，不會只有想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的、與政治毫無關聯的無辜當事者。

李忠庭聲明內容如下：

一、本人於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻。

二、2018年高虹安來鴻海公司後，我們才因工作關係而認識。

三、本人從來沒有到美國留學之經歷。

近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向本人或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑本人，誤導大眾並形塑本人負心漢形象。對照前述三點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。

本人將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡速整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

過去的沈默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及。

再次盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠。因為你們傷害的對象，不會只有你們想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的，與政治毫無關聯的無辜當事者。

今日先藉此簡短聲明向社會各界報告。本人並非公眾人物，希望未來各界亦能尊重，並給予本人私領域寧靜的空間。

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