李忠庭詭異金流公開！林耕仁5問高虹安：別假藉司法途徑當作拖延戰術

▲林耕仁召開記者會回應高虹安男友助理一案。（圖／林耕仁競總提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被爆料，疑似任用李姓男友擔任立法院公費助理；李男昨晚發聲明強調絕非人頭助理，但又被外界抓到李男在2020年至2021年擔任立院助理期間總共捐60萬元給民眾黨。國民黨新竹市長候選人林耕仁今（3）日召開記者會指，高若能「很快」整理相關證據，應於投票日前盡速備妥資料向民眾說明，而非假藉司法途徑當作拖延戰術。

林耕仁今日上午召開記者會發出五點聲明，首先，針對高虹安疑似詐領助理費案件，雖表示「很快會整理好所有相關證據，交由律師處理，也會主動提供檢調」，但選舉只剩20幾日，高虹安如能「很快」整理相關證據，自應於投票日前盡速備妥資料向全體市民說明，而非假藉司法途徑當作拖延戰術，「助理費的爭議既已成為輿論焦點，若高委員手中存有有利證據自應對外釋疑」，而不是將司法當成擋箭牌，只是請求選民「相信保證」，不但是欲蓋彌彰，更是欺騙市民。

林耕仁續指，高虹安應該先說清楚李姓助理在立法院的工作到底是「專職」還是「兼職」？「我必須提醒妳，既然是李姓助理的雇主，你依法必須在立法院幫李先生投保健保」；而且，依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」。主要工作之認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工作時長短相同時，以收入較高者認定；林耕仁質疑，昨夜代李姓助理所發之聲明中所稱「全時段」代接聽電話和執行任務的助理工作是不是「正職」，還是身為雇主的高虹安其實不知道李姓助理的「正職」是什麼？

第三點，林耕仁表示，自己昨日公開承諾，本人當選後，會將4年市長薪酬捐贈予公益團體，但高虹安未經任何查證即指控「藉綠營掩護本人家族在新竹多年來經營灰色事業」云云。林耕仁也鄭重承諾，如果有證據證明本人家族何種灰色事業被綠營包庇的違法事實，「就退出選舉，即便我當選，也會辭去市長職務」。高虹安曾說，「如果有拿父母的一張發票或機票跟資策會請款，她可以立刻退選」，高可不可以承諾：如果未來被確定高候選人被質疑之相關問題有涉法，也比照相同標準，退出市長選舉，或即便當選，也要辭去新竹市長。

至於高說自己「不努力經營基層」，林耕仁說，請問高虹安，當初去拜訪吳國寶議員，承不承認自己遲到半小時、承不承認自己向吳國寶議員表示「找不到路」？一個找不到新竹道路的市長候選人，真能帶領我們前進，還是要依然用謊言來帶過自己對地方根本不熟悉的事實，這樣的候選人，究竟有什麼資格指責「我不努力經營基層」？

最後，談及高日前稱林耕仁「當選機率極低」，林則強調，面對外界對種種疑慮，高虹安總是閃躲、逃避，還逃到外縣市，牽扯新竹是「是非之地」，把整個新竹人拖下水。高虹安對中華大學夜間部學歷的態度，以及面對爭議時的反應，已經讓樸實的新竹人徹底反感。決定當選與否，是偉大的市民，高看低他的對手，等於看低了新竹選民，又遲遲不願正視市民對她的檢視，才是真正拉低新竹市長選舉的格調。