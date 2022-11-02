遭周玉蔻猛打「男女關係」！高虹安正式提告：言論自由不等於造謠

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人周玉蔻昨日引述媒體人邱明玉的話，指民眾黨新竹市長候選人高虹安男友任職鴻海，但鴻海創辦人郭台銘反對兩人交往，因此高曾答應郭要結束男女朋友關係，沒想到最後高卻欺騙了郭。對此，高虹安晚間發布聲明指出，選舉不應該成為政治打手抹黑的舞台，她將委任律師正式提出告訴。

高虹安2日晚間在臉書發布聲明，針對某些媒體和周玉蔻等誣指她男女關係種種之不實誣陷，已對她構成加重誹謗罪，對名譽造成嚴重傷害，在這選舉最後倒數期間，更有意圖使人不當選的「惡意」。

高虹安表示，新竹市長選舉不應該成為政治打手抹黑的舞台，她將不再縱容，「言論自由不等於沒有下限的造謠，本人將委任律師，對上述對象造謠不實言論，正式提出告訴，遏止惡質選風。並釐清真相，俾免社會大眾受誤導。」

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

據了解，國民黨新竹市長候選人林耕仁日前指控，高虹安曾讓男友「寄生」當自己的公費助理。周玉蔻事後補充，邱明玉曾透露，高虹安被爆料的李姓公費助理男友任職鴻海集團，兩人交往內情過去被郭台銘知曉後，郭非常反對，高虹安因此曾答應郭台銘要與李男結束男女朋友關係。

周玉蔻直言，沒想到林耕仁重重一擊，不僅揭露高虹安可能違法問題，也掀開了高虹安欺騙郭董的謊言，「至於郭董為什麼反對高、李交往，明玉有所保留，『不能說』。」