六都只有台南沒捷運　蔡宗豪：相關發展慢了10多年

▲台南市長候選人謝龍介、競總發言人暨中西區北區市議員候選人蔡宗豪、市議員王家貞，3日到台中市向台中市長盧秀燕請益捷運建設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長候選人謝龍介、競總發言人暨中西區北區市議員候選人蔡宗豪、市議員王家貞，3日到台中市向台中市長盧秀燕請益捷運建設，並搭乘體驗台中捷運，謝龍介說六都只有台南沒捷運，要迎頭趕上，蔡宗豪則說，台南與台中同年升格，捷運發展卻慢了10多年。

蔡宗豪表示，台南市與新北市、台中市都在2010年改制升格為直轄市，新北捷運2018年開通，台中捷運2021年開通，就連在2014年改制升格的桃園市，也在2017年開通桃園捷運。

蔡宗豪說，反觀台南升格12年，捷運進度緩慢，現在六都只剩台南沒有捷運，規劃中的第一期藍線，台南市府目前在爭取中央核定，預計獲得核定後8年完工，預估最快要2032年才會通車，捷運交通比其他直轄市整整晚了10多年。

蔡宗豪說，台南長期民進黨執政，很多福利建設都是六都最後，是六都唯一沒有捷運，也是六都唯一長輩要繳健保費的城市，「這次台南人一定要站出來！」台南需要改變、進步，換人換黨做做看，支持謝龍介，讓台南迎頭趕上。