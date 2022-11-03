北市5選區／韓國瑜急喊「鍾小平民調大幅落後」、洪婉臻找陳亭妃助選

記者劉維榛／綜合報導

北市5選區有18人搶8席市議員寶位，國民黨現任議員鍾小平PO出前高雄市長韓國瑜影片拉票，儘管上次是高票當選，如今面臨民調「大幅落後」，期盼能逆轉選情；另外，民進黨候選人洪婉臻勤於掃街拉票，她找來立委陳亭妃與無黨籍立委林昶佐助選，把握大選倒數23天獲得選民支持。

鍾小平在臉書粉專PO一段影片，韓國瑜表示，這次鍾小平選情危急，儘管上次他能高票當選，不料這次民調卻是大幅落後，因此希望藉由這波韓流催票助選，替鍾小平贏回氣勢。

另外，擁有好形象出征競選的前主播洪婉臻，她自喊是艋舺菜市場女兒，並喊話「天還未亮，是菜市場正開始忙碌的時候，也是婉臻開始為大家打拚的時間。」選戰倒數23天，洪婉臻也找來陳亭妃、林昶佐助選，「在未來的市政發展、監督上，婉臻也一定會馬不停蹄，為大家往前衝不停歇！」

▲洪婉臻找陳亭妃、林昶佐衝人氣。（圖／翻攝洪婉臻粉專）



最後，以台大會計師光環參選的新人李有宜，她也把握最後拜票時光，日前一早在路口拉票搏感情，還戴上米奇手掌手套向用路人打招呼，形象非常親民。李有宜也在粉專喊話，本周六（5）日將成立競選總部大會，地點位在牯嶺公園，盼望選民前來熱情參與。