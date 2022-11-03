台中向上市場要變身？　市議員候選人許瑞宏盼發展觀光夜市吸人潮

▲向上市場已有一定規模，許瑞宏盼透過串連附近知名景點，將其發展成「向上國際觀光夜市」。（圖／許瑞宏競選團隊提供）

記者白珈陽／台中報導

九合一大選在即，民眾黨台中市中西區市議員候選人許瑞宏提出政見，指出位於忠明南路、向上路口附近的向上市場，交通便利，且串聯草悟道、審計新村等知名景點，有發展潛力，盼催生該市場成為「向上國際觀光夜市」，為中西區帶來更多觀光人潮。

許瑞宏指出，向上市場成立迄今已有30多年歷史，是西區最早發展的民有零售市場，也是台中少數從早營業到晚上的市集，市場內外小吃美食雲集。但中午過後，市集只集中在中美街，附近的向上北路及華美街在午後，商機及人潮就漸漸減少，十分可惜。

許瑞宏說，向上市場附近有草悟道、審計新村等知名景點，草悟道是台中重要綠帶資源，承載在地人文與生活特色，具備國際級都會觀光魅力條件，「中美街的夜間攤販已有規模，如果能連結中美街、向上北路、華美街，規劃成ㄇ型觀光夜市，結合周邊商圈景點，向上市場有潛力成為國際觀光夜市，從早上一路熱鬧到晚上！」

▲許瑞宏至向上市場拜票。（圖／許瑞宏競選團隊提供）

許瑞宏曾發起史無前例的「夜巡選區」活動連續21天，他表示，一個有消費力、有文化底蘊的城市，必定有活絡的夜間商業活動。許瑞宏認為，夜市不僅與民生生活緊密相連，更具備了觀光休閒價值，能夠突顯在地特色，吸引國內遊客帶動經濟，進一步吸引國外觀光客，前來體驗台灣生活的魅力，「唯有經濟基礎好，人民生活才會好。現任議員沒有提過的，許瑞宏敢！中區西區的發展需要更多想像，才能創造更多可能。」