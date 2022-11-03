強壓女子撕衣洩慾！俄軍強闖民宅性侵　她哭求停下也沒用

▲依據聯合國調查人員的說法，俄軍侵烏過程中，把性暴力作為戰爭武器。圖為俄軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭迄今超過250天，近期烏克蘭調查人員前往南部赫爾松地區尋找俄軍犯罪紀錄時，許多痛心故事也被揭露。一名56歲婦女回憶，當時俄軍士兵強行闖入家中後，她被強按在衣櫃上性侵，身上衣物也被撕扯，就算哭求對方停下也沒用，對方完事後還警告她不得告訴任何人。

CNN報導，赫爾松地區直到10月初都在俄軍的控制之中，當地到處都是被燒毀的車輛，建築物外牆也被塗上俄軍Z字符號，處處可見這場戰爭留下的傷痕。烏克蘭調查人員在當地挨家挨戶走訪進行調查，短短2周內就記錄6起性侵指控，且實際上發生的案件數量肯定要高出許多。

▲俄烏戰爭迄今超過250天。（圖／路透，下同）

56歲婦女塔蒂亞娜（Tatiana，CNN並未揭露她的姓氏與所在村莊）就是其中一名受害者，她走進哥哥家中，苦訴8月26日那天2名俄國士兵強行闖入之後發生的事。

她說，2名俄軍士兵先是在家中走來走去，接著其中一人走進房間繞了一圈，就伸手開始撫摸她的身體，「我當時告訴他，『不，不，我不是可以給你想要東西的年紀了！去找更年輕的女孩』。」然而接下來對方直接把她強按衣櫃上、撕扯她的衣服性侵得逞。

「我當時哭著求他停下來，但沒有成功」，塔蒂亞娜說，當時腦海中唯一的想法就是活下去，俄兵完事後警告她不得告訴任何人。她不敢在第一時間告訴丈夫這件事，羞於出門，在家待了整整3天。

接著她鼓起勇氣，直接和俄國士兵的指揮官對質，「他的指揮官找到部隊負責人，來見我跟我說，『我狠狠懲罰他，打斷他的下巴，但最嚴厲的懲罰還在後頭』，例如開槍，指揮官問我介意嗎？我說，我不介意，希望他們都被槍斃」。

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