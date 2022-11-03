　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強壓女子撕衣洩慾！俄軍強闖民宅性侵　她哭求停下也沒用

▲▼ 俄羅斯軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲依據聯合國調查人員的說法，俄軍侵烏過程中，把性暴力作為戰爭武器。圖為俄軍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭迄今超過250天，近期烏克蘭調查人員前往南部赫爾松地區尋找俄軍犯罪紀錄時，許多痛心故事也被揭露。一名56歲婦女回憶，當時俄軍士兵強行闖入家中後，她被強按在衣櫃上性侵，身上衣物也被撕扯，就算哭求對方停下也沒用，對方完事後還警告她不得告訴任何人。

CNN報導，赫爾松地區直到10月初都在俄軍的控制之中，當地到處都是被燒毀的車輛，建築物外牆也被塗上俄軍Z字符號，處處可見這場戰爭留下的傷痕。烏克蘭調查人員在當地挨家挨戶走訪進行調查，短短2周內就記錄6起性侵指控，且實際上發生的案件數量肯定要高出許多。

▲▼俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。（圖／路透）

▲俄烏戰爭迄今超過250天。（圖／路透，下同）

56歲婦女塔蒂亞娜（Tatiana，CNN並未揭露她的姓氏與所在村莊）就是其中一名受害者，她走進哥哥家中，苦訴8月26日那天2名俄國士兵強行闖入之後發生的事。

她說，2名俄軍士兵先是在家中走來走去，接著其中一人走進房間繞了一圈，就伸手開始撫摸她的身體，「我當時告訴他，『不，不，我不是可以給你想要東西的年紀了！去找更年輕的女孩』。」然而接下來對方直接把她強按衣櫃上、撕扯她的衣服性侵得逞。

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

「我當時哭著求他停下來，但沒有成功」，塔蒂亞娜說，當時腦海中唯一的想法就是活下去，俄兵完事後警告她不得告訴任何人。她不敢在第一時間告訴丈夫這件事，羞於出門，在家待了整整3天。

接著她鼓起勇氣，直接和俄國士兵的指揮官對質，「他的指揮官找到部隊負責人，來見我跟我說，『我狠狠懲罰他，打斷他的下巴，但最嚴厲的懲罰還在後頭』，例如開槍，指揮官問我介意嗎？我說，我不介意，希望他們都被槍斃」。

►俄軍爆新兵反叛！100多人拒赴前線原因曝光　傳遭鎮壓
►紐時：俄羅斯軍事高層討論　何時在烏克蘭使用戰術核武
►普丁爆患帕金森氏症＋2癌症！　機密文件外流：持續惡化中

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／嘉義市長選舉日出爐！　中選會公告改期
才嗆「找不到我」！金中玉突現身地檢　入監前說這句眾傻眼
「交通黑暗期」還要10天！　台鐵宣布：加開2班區間車
好市多辣妹「黑絲襪+高跟鞋」放送長腿！　老司機狂放大
廖老大分店掛紅布！　「最後1句」超心酸
失聯生母突要扶養費！3姊弟淚訴悽慘童年拒付　法官判給
象猿爭霸28人名單出爐！　兄弟陣容跟挑戰賽相同
娶走林志玲+雞排妹！「這些中文名都叫Akira」　柯文哲被點
獨／民進黨內部民調！　北市「2人」超拉鋸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

南韓國產飛彈發射失敗！空中「燃料耗盡」爆炸　疑通訊系統不穩

強壓女子撕衣洩慾！俄軍強闖民宅性侵　她哭求停下也沒用

小窗旁玩捉迷藏！16歲女好奇伸頭查看　7樓電梯急速下降爆頭死

日本2022新生兒菜市場名出爐！女生這名字7度奪冠　超美寓意曝

假結婚真性侵！少女遭蹂躪3天　被一家4口「毛巾當項圈」遊街示眾

2具「無頭屍」掛天橋示眾！5警當街被殺　厄瓜多黑幫暴力前所未見

被控推擠梨泰院人群！兔耳男提「具體證據」反擊　籲網友勿扮柯南

反制北韓！　南韓空軍宣布：延長美韓「警戒風暴」聯合軍演

女被離婚夫綁架活埋　「手上Apple Watch報案」警：聽到低沉哭聲

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

考試日快到臨時抱佛腳 搞笑弟打節奏創背書法

英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

南韓國產飛彈發射失敗！空中「燃料耗盡」爆炸　疑通訊系統不穩

強壓女子撕衣洩慾！俄軍強闖民宅性侵　她哭求停下也沒用

小窗旁玩捉迷藏！16歲女好奇伸頭查看　7樓電梯急速下降爆頭死

日本2022新生兒菜市場名出爐！女生這名字7度奪冠　超美寓意曝

假結婚真性侵！少女遭蹂躪3天　被一家4口「毛巾當項圈」遊街示眾

2具「無頭屍」掛天橋示眾！5警當街被殺　厄瓜多黑幫暴力前所未見

被控推擠梨泰院人群！兔耳男提「具體證據」反擊　籲網友勿扮柯南

反制北韓！　南韓空軍宣布：延長美韓「警戒風暴」聯合軍演

女被離婚夫綁架活埋　「手上Apple Watch報案」警：聽到低沉哭聲

美FCC委員卡爾拜會數位部　關切數據跨境傳輸議題

新北2名釣客失蹤2天！警岸邊尋獲保溫箱　不見人影疑落海

炎亞綸激壯胸肌「能夾斷餅乾」　照鏡一看嚇瘋：前所未見大！

快訊／嘉義市長選舉日期出爐！中選會公告改12／18投票

寶雅受惠持續展店財報亮眼　股價衝468元創波段新高

全球人壽開辦保經代遠距投保！　境外被保險人、14歲以下都能用

英女警值勤跑廁所！拍攝「制服18禁」自慰片　長官搜她手機全看光

不斷更新／公布日常觀察紀錄！　動物園曝大貓熊「團團」最新現況

進口泡麵再爆「禁用農藥」殘留！　專家揭3可怕下場

議員金中玉突現身地檢！神隱5hrs原因曝　入監前講這句令眾人傻眼

爸高舉女嬰成槍擊肉盾 擋不住子彈！下秒倒地

國際熱門新聞

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

女被丈夫活埋　Apple Watch報案救命

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

Fed升息3碼！　美股重挫505點

女學生墜樓亡　最後電話打給男友

18歲日女留學生魂斷梨泰院！遺體今返國

懷孕40天出車禍　女昏迷7個月生下女嬰

快訊／北韓再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報

反制北韓！南韓宣布：延長美韓聯合軍演

新口罩通風1小時再用！小心吸入揮發性有機物

北韓1天射25飛彈　1枚低空短程飛行

更多熱門

相關新聞

性侵犯用親哥名辦護照！4年爽出國29次

性侵犯用親哥名辦護照！4年爽出國29次

台中一朱姓男子因性侵案被法院判刑後，不但拒不到案被通緝，又偷拿親哥的身分證辦假護照，4年多來自由出入國境共29次，直到在台灣酒駕被警方盤查身分，以指紋做電腦比對，朱男的犯行才曝光。台中地院審理，依朱男犯行使偽造私文書罪、受禁止出國處分而出國罪29罪，合併處2年徒刑，可易科罰金。酒駕部分則處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

假結婚真性侵！少女遭蹂躪3天後遊街示眾

假結婚真性侵！少女遭蹂躪3天後遊街示眾

反制北韓！南韓宣布：延長美韓聯合軍演

反制北韓！南韓宣布：延長美韓聯合軍演

俄軍爆新兵反叛　100多人拒赴前線

俄軍爆新兵反叛　100多人拒赴前線

北韓今試射「火星-17」洲際飛彈失敗！

北韓今試射「火星-17」洲際飛彈失敗！

關鍵字：

俄烏戰爭性侵軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

獨／謝金燕加入《來吧！營業中》

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面