性侵兒子女友被判刑！通緝犯竟用親哥身分辦護照　4年爽出國29次

▲台中朱姓性侵通緝犯不但沒被關，還以假身分辦護照爽出國29次。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一朱姓男子因性侵案被法院判刑後，拒不到案被通緝，甚至拿親哥的身分證辦假護照，4年多來自由出入國境共29次，直到在台灣酒駕被警方盤查身分，以指紋做電腦比對，朱男的犯行才曝光。台中地院審理，依朱男犯行使偽造私文書罪、受禁止出國處分而出國罪29罪，合併處2年徒刑，可易科罰金；酒駕部分則處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

判決指出，49歲的朱男因性侵繼子的女友，被法院判刑3年4月確定，朱男卻不到案，被新北地檢署於2013年3月11日通緝在案，朱男竟在被通緝前幾天，就偽造親哥的簽名簽署護照申請書，並擅自拿親哥的身分證和自己的照片，委託旅行社人員辦理護照，從2013年3月18日到2017年7月9日為止，4年多來出國29次，直到他今年5月在台灣酒駕，被警方盤查，又拿哥哥身分頂替，警方以指紋做電腦比對，才發現他是通緝犯。

法官審理，認為朱男視國家邊境管制於無物，嚴重侵害國家對國民出國管制之法益，所為實屬不該。審酌他犯後坦承犯行，態度尚佳，依犯行使偽造私文書罪、受禁止出國處分而出國共29罪，合併處2年徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。酒駕部分則處5月徒刑，可易科罰金15萬元。