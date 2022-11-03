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反制北韓！　南韓空軍宣布：延長美韓「警戒風暴」聯合軍演

▲▼ 南韓空軍K-16戰機11月1日參加「警戒風暴」（Vigilant Storm）美韓聯合軍演。（圖／路透）

▲南韓空軍K-16戰機11月1日參加「警戒風暴」（Vigilant Storm）美韓聯合軍演。（圖／路透）

記者詹雅婷、陳宛貞／綜合報導

北韓繼2日射25枚飛彈之後，今（3）再發射3枚飛彈，其中包括一枚長程彈道飛彈。南韓空軍3日最新聲明，為了反制北韓，南韓與美國已決定延長目前正在進行中的聯合軍演。

「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍演10月31日開始，原定4日結束，韓美雙方目前仍在商討延長多久。

南韓空軍3日宣布，將延長與美國空軍的聯合軍演，「在北韓挑釁導致情勢高漲的安保危機之下，空軍作戰司令部及駐韓美軍第7空軍司令部同意，有必要展現韓美同盟穩固的聯合防衛態勢。」

面對北韓連續2天發射飛彈，南韓總統尹錫悅3日出席國家安全保障會議（NSC）時，下達進一步提升韓美延伸威懾執行力、深化韓美日安全合作的指示。他說，在北韓挑釁力道不斷升級的情況下，韓美要以堅如磐石的聯防態勢嚴密捍衛國民生命安全。

南韓統一部官員3日也表示，如今加劇朝鮮半島緊張局勢的正是北韓，一切責任在於平壤當局，同時批評北韓在南韓全國哀悼期發動挑釁有違人倫和人道主義，南韓絕不容忍任何威脅國民生命安全的挑釁，將動用一切手段堅決予以應對。

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