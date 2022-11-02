紐時：俄羅斯軍事高層討論　何時在烏克蘭使用戰術核武

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國多名高階官員透露，俄羅斯軍事高層近期進行多次談話，討論莫斯科政府可能何時、如何在烏克蘭使用戰術核武器（tactical nuclear weapon），加劇華府及美國盟友的擔憂。

紐約時報報導，儘管俄國總統普丁並未參與上述談話，但俄羅斯軍方高層是在莫斯科強化核威脅言論與戰場挫敗之際進行這些談話。這讓拜登政府感到震驚，因為這顯示出，俄軍將領對於戰場上的失敗有多沮喪，並暗示普丁威脅動用核武可能不只是說說而已。

不過美國官員透露，目前尚未看到任何證據表明，俄羅斯正把核武部署就位或採取其他戰術措施來準備發動打擊。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）拒絕對此發表評論，但也說俄方可能動用核武的言論令人深感擔憂，美國認真看待此事，會繼續竭盡所能進行監測，「我們沒有看到任何跡象表明俄羅斯正在為此做準備」。

此前，美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）曾說，普丁對於在烏克蘭取得勝利的潛在絕望情緒與戰場上的挫敗，可能導致俄羅斯動用核武。美國情報指出，俄羅斯擁有多達2000枚戰術核武器庫存，戰術核彈頭可部署在各種類型導彈上，包括巡航導彈，也能從飛機或船隻上發射，像是反艦導彈、魚雷和深水炸彈。

不過，戰術核武器從未在衝突中使用過，截至目前，沒有一個擁核國家願意冒著全面核戰爭的風險使用戰術核武器。

儘管緊張情勢進一步升溫的風險依舊很高，但拜登政府官員與美國盟友認為，西方與俄羅斯官員上月的通話有助於緩解局面。部分官員透露，普丁上周否認莫斯科準備在烏克蘭使用核武的談話，為當前局勢降溫，普丁當時說，「我們認為這沒有必要」、「不管是政治或軍事上，那樣做都沒有意義」。