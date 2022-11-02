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普丁爆患帕金森氏症＋2癌症！　機密文件外流：持續惡化中

▲▼普丁爆患帕金森氏症＋2癌症！　機密文件外流：持續惡化中。（圖／翻攝自推特）

▲普丁手背疑似出現靜脈注射的痕跡。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯總統普丁多次被拍到臉部浮腫、手部疑似打針留下傷口，也讓他身患重病的謠言頻傳，而每當他公開現身，也會有許多專家分析他的身體狀況。如今《太陽報》更獨家報導，一名俄羅斯情報人士指出，普丁已被診斷出患有帕金森氏症與胰腺癌，不僅如此，可能還罹患了前列腺癌。

70歲普丁的健康狀況一直是西方國家關注的焦點，而他健康亮紅燈的傳聞也持續多年。據悉，俄國還有一組專門的醫師密切注意他的身體狀況。而根據《太陽報》取得的一份最新機密文件指出，一名俄羅斯安全部門的內部人士聲稱，「我可以確定普丁已經確診初期的帕金森氏症，且病情已經開始惡化。」

▲▼俄羅斯總統普丁24日與副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）見面，討論數位化轉型、網路服務普及度等科技與社會政策成果。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

▲俄羅斯內部機密資料外流，內文稱普丁罹患帕金森氏症與癌症。（圖／取自克里姆林宮官方網站）

該名消息人士指出，俄國當局千方百計地要否認與掩蓋這個事實。然而雪上加霜的是，普丁在近日又被診斷出患有胰腺癌，而為了阻止癌症擴散，普丁經常需要注射各種高劑量的類固醇與止痛藥，他也開始出現臉部浮腫、失憶等症狀與副作用。在普丁核心圈中則有傳言指出，除了逐漸擴散的胰腺癌，他還罹患了前列腺癌。

報導稱，普丁一直為自己的強壯形象感到自豪，但過去幾年內因為患病，身體機能出現巨大變化。他在俄烏戰爭期間的公開演說中，曾出現上氣不接下氣、說話結巴以及疲憊等狀況。甚至數度被發現臉部浮腫，手背上更是有靜脈注射的痕跡。

普丁日前罕見現身俄軍訓練營，當時他正試圖抓著一名士兵的手臂，但卻被人發現他的手背上出現奇怪的孔洞，疑似是靜脈注射的痕跡，引發話題，不過該段影片隨即就被當局刪除。

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