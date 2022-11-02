獨／保時捷撞死空少「噴引擎蓋撞出人形」　富商：車速僅40

▲向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少，引擎蓋對折翹起隱約看出遭撞者身形。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區敦化南路2段1日晚間22時許發生車禍，一輛保時捷凱燕休旅車撞死美國聯合航空（以下簡稱聯航）空少；據了解保時捷豪車駕駛是商界人稱「向董」的向姓男子，向男曾有2次酒駕紀錄，這是他第三次酒駕被捕。經常餐與公益慈善活動的向男經商有成，卻也因應酬多、經常得赴宴飲酒衍生酒駕問題，他向警方表示「當時開車時速只有40公里」。

▲向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少，鑑識人員到場採證。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，該起車禍事發過程監視器並未錄下、向男車上的行車記錄器記憶卡內並無任何影像檔案，另輛跟在向男後方的自小客車行車記錄器也並未開啟，尚無證據證明向男聲稱的「行車速度40公里」。

大安警方指出：敦化南路2段快車道速限50公里，根據道路交通管理處法條例第40條規定，超速可處新台幣1200-2400元罰鍰，但若超過速限達60公里，則會觸犯該條例43條第一項可處新台幣6千到2萬4千元罰鍰。向男向警方共供稱的時速並未超速。

▲向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少車禍現場。（圖／記者張君豪翻攝）

警方進一步指出，對超速行為開罰，實務上會以超速達路段規定限速10公里以上才會告發，有個彈性區間，但若駕駛發生車禍意外，只要限速超過1公里就算超速；1日晚間向男駕車撞死聯航空少，並造成保時捷休旅車整個車頭凹陷、引擎蓋內縮對折、甚至隱約看得出人形，顯見撞擊力道不清，對應向男所說的「行車時速40公里」顯有疑慮。

警方表示，向男酒駕「無法安全駕駛」事實明確，雖然車禍發生後，向男車上行車記錄器內並無事發影像，後車行車器錄器也未啟動，導致這起死亡車禍肇事過程並未有畫面紀錄，將會調取向男駕車事發前行經該路段的行車影像畫面，將可呈現向男當時駕車的具體速度，供檢方偵處佐證參考。

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