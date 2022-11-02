獨／酒駕撞死人「向董」身家曝！砸上億打造頂級SPA　眾名人是常客

▲經商有成的向男1日晚間酒後駕駛保時捷休旅車撞死聯合航空空少。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1日晚間22時01分，台北市敦化南路2段北往南內側快車道，發生保時捷凱燕休旅車撞死違規穿越分隔島男子的重大事故，死者為聯合航空新加坡籍男空服員，保時捷52歲駕駛向姓男子酒測值為0.58mg/L、遭警方認定觸犯公共危險罪嫌逮捕。

原來這並非向男首次酒駕，據了解，向男家境富裕，不僅名下擁有包含地產投資、建材進出口、不動產建設、美容器材進口等4間公司、同時也兼任南部某知名旅行社董事，另外知情者透露、他也是台北市知名某高階養身館的負責人，人稱向董的向男當年斥資逾億元在台北市松山、大安區，以高檔裝潢開設場地面積逾數百坪的頂級SPA養身館，也是不少藝人名人放鬆休閒經常進出的高檔場所。

據了解：向男曾與富商朋友成立捐助弱勢的慈善團體，也曾舉辦活動號召民眾捐錢做公益，但因自身經營美容SPA、營建、不動產投資等產業，商務應酬自然不少，加上他居住新店山區別墅，往來交通並不方便，也因此他在1日晚間肇事前，就曾2次酒駕遭警方逮捕。

向男早在2014年就曾經酒後開車上路、擦撞路旁載客的公車遭警方依觸犯公共危險罪嫌移送，2018年11月21日凌晨，他在中山區吉林路與朋友吃薑母鴨後，同樣要開車返回新店住處，在北市基隆路、長興街口時遭警方酒駕攔檢，也被驗出酒精值0.38mg/l，遭檢察官聲請簡易判決，判處4月徒刑，得易科罰金。

向男似乎仍未學得教訓，1日晚間與友人在大安區某餐廳聚餐喝了數杯紅酒後，仍執意酒後開保時捷休旅車要回新店別墅，但行經上址時直接撞上闖越車道的聯合航空星新加坡空少，造成對方頭顱破裂慘死。

警方調閱路口監視器，車禍發生地點恰巧是監視器未覆蓋的死角故未拍下車禍事發影像，更離奇的是，向男車上有裝設行車紀錄器，但警方讀取他記憶卡內發現並無錄下任何影像，更巧合的是，向男肇事時，後方汽車車上的行車紀錄器也未開啟錄影，導致這起重大死亡車禍缺乏事發關鍵影像。

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