獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

▲帽T殺手黃泳群槍擊新店何姓咖啡商命案，中間人陳憲民亦遭逮捕。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／綜合報導

2021年11月22日新北市新店玫瑰新城發生行刑式槍殺何姓男子驚悚命案，槍手近距離持制式手槍朝何男頭臉，頸胸部連開4槍當場索命，檢警調查發現，台灣製毒的神秘組織「天道盟華山會」，近期發動大規模「清查內鬼行動」，包含無辜遭誤認洩露運毒機密的何姓咖啡師在內，「華山會」祭家法、斬內鬼行動，已連續清除3名被懷疑的洩密者，迄今釀成1死1失蹤1重傷。

▲新店槍擊案何男頭頸中4槍倒地命危，送醫後不治身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警透露，黑幫活動最危險、利潤最高的犯罪行為首推槍枝和毒品走私，槍毒集團獲利豐厚且實力最強，道上能經營槍械毒品走私生意的大哥們，黑白人脈、成員數量、資金和火力均相當雄厚，但「小心駛得萬年船」，倘若槍毒集團發現有情資外洩的情況，被懷疑的幫眾、成員幾都慘遭殺害性命不保。

檢警懷疑，死者何姓咖啡商因遭到華山會懷疑提供走私毒品船班情資給警方，慘遭雇用槍手狙殺，何男死亡前，一名旅居對岸的台灣黑幫成員A也憑空消失，迄今失蹤逾3年未有返台紀錄，跟家人也長期失聯、情況並不樂觀。

▲狙殺何男的制式手槍則在在出境航廈外水溝尋獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警日前曾接獲情資，有一批經漁船順利走私來台灣的上噸K他命毒品，在進入黑幫預先準備的分裝倉庫打算分拆銷售時，毒梟赫然發現包裝毒品的紙箱內居然有一個黑色的GPS發報器。

毒梟緊急拆掉該發報器電源，並透過訊號遮斷器阻斷現場訊號，確定GPS未對外發射定位訊號，緊急將該批毒品轉給交通車手，分送給全台各地的毒品中盤，但運毒集團認為走私毒品居然被裝GPS定位，顯然集團有內鬼需清理，後來該集團認定該批貨上船前，僅有在該名台灣黑幫成員A接觸過該批毒品，認定他是集團內鬼執行家法，黑幫成員A人間蒸發迄今已3年。

▲新店槍擊案，殺手黃泳群下車身影遭監視器錄下。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警指出，跨國集團走私運毒，過程僅有操盤大哥1人知悉，毒品發出地點和台灣收貨地點的海、空航班、領貨接頭人、運輸交通車手、倉庫負責人均只知道自己工作內容，若運毒過程遭警查緝扣走毒品，動輒是上千萬到10多億元的鉅額損失，是以檢警確信該名曾接觸過該批毒品的黑幫成員A已遭殺害滅口。

另外在何姓咖啡商遭殺害後，另名遭黑幫鎖定的外圍成員B，也被黑衣人押赴東部山區凌虐逼供，B再三否認是「背骨仔」，強調並無出賣運毒情資給警方，但因該幫會另起跨境運毒行動仍遭警方查獲，結果B遭運毒集團多名小弟開車押赴偏僻山區以棍棒圍毆，倒臥血泊中奄奄一息，經送醫後重傷住進加護病房命危，該名被害人目前仍遭警方嚴密保護。

但包含何姓咖啡商等人遭開槍殺害、槍擊案件，檢警追查發現黑幫行兇已進化到分層轉包，藉此規避檢警查緝模式；毒梟發布狙殺令後，透過其他交好黑幫分層轉包工作，最後由外圍毫無關聯的地方黑幫小弟執行狙殺令，就算檢警順利緝兇，逮到的也僅是收錢辦事的小角色，難以抽絲剝繭追查到幕後真兇，檢警與跨國毒梟鬥法鬥智，目前已有3人遭跨國毒梟盯上狙擊，案情能否溯源突破有待後續觀察。

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