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社會 社會焦點 保障人權

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

有黑幫背景的知名直播網紅連千毅，6日上午10時許遭刑事局偵四大隊刑警逮捕！原來包含知名女網紅Mini蝶等人今年購買連千毅發行的限量版NFT投資，想賺取連千毅聲稱的NFT可兌換鑽石、名錶、iPhone13等手機等福利，未料卻血本無歸，警方今天逮捕包含連千毅、楊姓NFT開發商、楊姓NFT公司負責人及徐姓客服人員等4人，連落網後堅持律師到場才願意接受調查，刑事局稍晚偵訊後將依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將4人移送新北地檢署偵辦。

▲連千毅發聲明。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅6日遭刑事局逮捕。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲刑事局查扣大批連千毅NFT相關商品，但幾乎都是山寨仿冒品。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局查扣大批連千毅NFT相關商品，但幾乎都是仿冒品。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，經查有包含Mini蝶女網紅等5名被害人購買多達22張，花費約61萬6千餘元購賣上述NFT，5月中卻在平台看到所購NFT遭無預警下架，且市場價格歸零。

更讓投資者心寒的是，連千毅多次在推銷NFT商品直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone13、機車NFT賦能福利商品，但事後想找連千毅經營的蘭庭精品兌換遭鉅，被害人不甘損失，Mini蝶在今年5月5日挺身到刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

▲刑事局查扣大批連千毅NFT相關商品，但幾乎都是山寨仿冒品。（圖／記者張君豪攝）

刑事局會同新北市刑大、蘆洲、永和、板橋分局、高雄市三民一分局、桃園市中壢分局、保二總隊組成專案小組報請新北地檢署治股檢察官黃冠傑指揮偵辦，專案小組6日上午行動，先在新北市蘆洲逮捕連千毅，並在新北市三重區、台北市逮捕兩名楊姓犯嫌，中壢逮捕徐姓客服到案。

據了解、連千毅到案後堅持要等律師到場才願意開口，落網後仍不改千萬直播主霸氣行事風格；但包含連千毅等人落網後均否認詐騙，連認為僅是借用肖像權，讓楊男的NFT公司發行327張限量NFT，他僅是直播代銷，否認涉入NFT吸金，楊嫌等人則認為是幫連千毅發行NFT，並無經手販售營利金額等後續問題，雙方大踢皮球，讓警方看得瞠目結舌。

▲刑事局查扣大批連千毅NFT相關商品，但幾乎都是山寨仿冒品。（圖／記者張君豪攝）

警方並當場查扣手機5支、電腦3臺、存摺4本、提款卡1張GRA鑽戒15只、iPhone13模型機28支，以及著作權及肖像權使用同意書與籌設發行NFT等相關涉案文件。

經警方初步檢視，連千毅限量NFT所聲稱贈送鑽石都是大陸的山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構、iPhone13居然是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價都相當便宜，但讓被害人難以忍受的是，他們購買連千毅的NFT，連山寨仿冒的附加商品都沒拿到，指控連千毅詐騙吸金犯行明確，警方晚間將依觸犯詐欺、組織犯罪等罪嫌將4人移送。

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