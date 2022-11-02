快訊／富商上銬畫面曝！酒駕撞死空少　說「對不起」還很小聲

記者游宗樺、劉人豪／台北報導



台北市大安區敦化南路二段1日晚間傳出酒駕死亡車禍，52歲的向姓男子酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞死穿越分隔島的美國聯合航空空少。他被逮後面對媒體提問，僅小聲的說「對不起」。

▲富商酒駕撞死空少上銬畫面曝光。（圖／記者游宗樺攝）

台北市大安區敦化南路二段1日晚間發生車禍，一名外籍男子穿越分隔島時，遭到52歲向姓男子撞上，送醫搶救不治，警方對向男進行酒測，發現酒測值高達0.58mg/L。

▲向姓男子被逮後面對媒體提問，僅小聲的說「對不起」。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，該名外籍男子是美國聯合航空的空服員，1日配合公司航班，抵達台灣後休假外出，經過該處路段時穿越分隔島、車道，遭到向姓男子撞上。

警方調查，向男是一名商人，名下有4間公司，事業涉足美容美體、室內裝潢、投資有價證券、不動產開發，1日晚間向男在大安區某餐廳餐敘，席間喝了數杯紅酒，結束後駕駛凱燕休旅車準備返回新店住處，不料竟意外撞死空少。

▲向男酒後駕駛保時捷凱燕休旅車，撞死違規穿越馬路的空少。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，警方還發現，向男過去就有酒駕被逮紀錄，是酒駕累犯。他被逮後面對媒體提問：「現在撞死人你有要道歉嗎，你有什麼話想對死者說」、「有什麼話想對家屬說嗎」，他小聲的說「對不起」3字。