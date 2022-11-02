急衝「3缺1」紅燈左轉芭比Q了　酒測0.51...沒趕上牌局先進警局

▲張姓男子為趕牌局不僅酒駕還闖紅燈。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

42歲張姓男子為趕赴麻將「三缺一」牌局直接騎車紅燈左轉，為路口停等紅燈員警發現立即將其攔下，經實施酒測達0.51，已超標觸犯公共危險罪，全案依法移請偵辦，張男為趕赴約打牌不僅酒駕還闖紅燈，這下未能趕上牌局先進警局真的「芭比Ｑ」了。

▲警方對其實施酒測結果超標，依法移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所巡佐何政裕及警員王柏智2日1時許執行巡邏勤務時，在桃園區鎮撫街與春日路口停等紅燈，發現對面一名機車騎士行經路口，左右觀察無車輛後竟直接紅燈左轉。

員警見狀立即尾隨，張姓騎士剛停好車，發現警察在背後嚇了一大跳，他表示朋友相約打麻將「三缺一」，自己急著赴約沒注意到路口號誌，也沒看到警車，不是故意闖紅燈。但從談話過程中，員警聞到一股濃濃酒味，經員警當場實施酒測，酒測值竟高達0.51MG/L，張男表示，出門前在家喝了一瓶啤酒，沒想到酒測值會超標這麼多，全案依法移請偵辦。

警方呼籲，近日氣溫下降，民眾冬令進補食用含酒精餐點或飲料，請切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。警方將持續針對容易肇事及危害性高的酒駕行為強力取締，以維護良好交通秩序。