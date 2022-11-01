洪孟楷問台積電設廠批講空話　蘇貞昌反嗆：哪一句講空話？

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洪孟楷問台積電設廠批講空話　蘇貞昌反嗆：我哪一句講空話？

▲▼蘇貞昌 王美花 台積電桃園設廠相關 立法院院會 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、王美花備詢時談及台積電桃園設廠相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委洪孟楷1日質詢時問到台積電最先進的一奈米製程，傳出要在桃園設廠一事，但經濟部長王美花、行政院長蘇貞昌都未明確證實，讓他不滿直指蘇都在講空話。而蘇則反嗆，「我講什麼空話？我哪一句講空話？你剛才批評我哪一句講空話？話不要亂講」。

洪孟楷今問到，傳出台積電一奈米廠要落腳桃園？蘇貞昌說，相關投資等等，政府都持續從各方面資料進行相關了解；王美花則說，廠商如果有投資的可能，政府就要事先去準備，台積電設廠會以科學園區形式執行，這部分是國科會會來做全權處理。

接著洪孟楷提到，桃園市長鄭文燦只有感謝立委卻沒有感謝行政院，蘇貞昌說，重大的投資案都不是一句話，都是很多人很長時間從各方面來努力，政府對於任何重大的投資案，都會評估各種情況。

而蘇貞昌在回答的過程中，洪孟楷不斷追問中央支不支持，最後蘇不滿表示，「剛才在講你就沒有注意聽」，而洪回酸，「我不是沒注意聽，是因為你都講空話」。此話一出引來蘇大為光火，高分貝反嗆，「我講什麼空話？我哪一句講空話？我哪一句講空話？你剛才批評我哪一句講空話？話不要亂講」。

洪孟楷則指蘇貞昌藐視國會，要求主席捍衛國會尊嚴，蘇反酸，「我哪裡藐視國會？我怎麼會沒辦法回答？你亂批評，你點出來啊？國會尊嚴不是這樣亂講話」。

洪孟楷接著問，所以中央支不支持？未來桃園市變成張善政當選市長，中央一樣支持台積電一奈米廠落腳桃園？蘇貞昌說，你這把選舉帶到這裡來講，「你要問的，我們從來建設不分黨派」。

接著洪孟楷追問，鄭寶清斬釘截鐵說鄭文燦跟鄭運鵬說謊，因為過去一年，桃園地方都沒有聽說台積電要來設廠，怎麼現在突然間有？所以到底確實狀況如何？台積電說不排除任何可能，但也無法證實，再加上龍潭科學園區出租率高達99%，沒有土地。

王美花說，台積電技術繼續在進步，先進製程都要落腳台灣，當然要超前部署。至於土地部分，當然不可能叫廠商挪開，這不叫憑空變出土地，台灣在開發各個產業園區、科學園區，本來就會評估相關事宜的地點跟場所，水電都要到位等等，這都是政府長期在做評估的部分。

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關鍵字：

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