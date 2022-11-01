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藍委批首長沒當兵如何像基輔市長捍衛國家　蘇貞昌：蔣萬安？

▲▼蘇貞昌 陳以信 故宮相關 立法院院會 內政組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌近期全台走透透，替民進黨候選人站台，他在替高雄市長陳其邁站台時更高喊，選陳其邁才能跟總統蔡英文一同抵抗共軍來犯，對此，立委鄭麗文1日質詢時質疑，陳其邁並未當過兵，「一個沒有當兵的人，要百姓如何相信他會像基輔市長一樣抵抗到底？」蘇貞昌則秒回，「蔣萬安？蔣萬安也沒有當兵耶，蔣萬安才當14天。」

蘇貞昌今列席立法院施政報告，鄭麗文詢問，二十大後有不少專家評估，台海可能爆發戰爭危險，對此，蘇貞昌表示，無時無刻做最嚴謹準備，如原先預判，中國內部問題很多，努力在兩岸不發生武力衝突，中共稱不放棄武力，但他也沒有說要馬上使用武力。

鄭麗文質疑，既然沒有要像烏克蘭全民徵兵，蘇貞昌為何到六都輔選時，要高唱學習基輔、必須像基輔市長一樣英勇抗俄才能守住台灣，「這不是大賣芒果乾嗎，如果不是明年就要打仗，何必講這個？」對此，蘇貞昌回應，烏克蘭基輔市長是抗俄英雄，但同樣有首長出賣烏克蘭遭到免職。

鄭麗文質疑，只要跟蔡英文不同黨就不會抵抗到底？根據在哪？不是要團結台灣嗎？陳其邁、鄭運鵬才會堅持到底？為什麼？鄭麗文更批評，陳其邁根本沒有當兵，「一個沒有當兵的人，要百姓如何相信他會像基輔市長一樣抵抗到底？」

對於鄭麗文質疑，蘇貞昌回應，「蔣萬安？蔣萬安也沒有當兵耶，蔣萬安才當14天。」而鄭未再回應相關議題，她話鋒一轉，批評鄭運鵬跑到中國做生意，還在國籍上填「中國台灣」，這還不嚴重嗎？

蘇貞昌則回應，那是申請國際專利時表格的填寫，「那高虹安也是這樣啊！」聞言，鄭麗文驚呼，「高虹安不是我推薦的，你跟我說她幹什麼？」此時質詢時間已到，兩人也直接轉身下台，未再交手。
 

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