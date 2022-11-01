軍購延宕、美國給什麼買什麼　邱國正：不會一昧依美國

▲行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢。國民黨立委吳斯懷質詢時提到，美國要把台灣打造成武器庫，導致台灣的10年建軍規畫被美國改來改去，呼籲不是老美給什麼就要什麼。對此，國防部長邱國正說，國外的幫助固然要接受，「但如果說要照他們的章法來，我們是沒有辦法接受的」，跟美方之間不論軍購或交流，不會一昧依他，一定要經過一番討論。

吳斯懷質詢時說，美國要把台灣打造成武器庫，是美國庫兵棋推演的結果，呼籲「不是老美給什麼就要什麼」，要蘇貞昌進行了解，「10年建軍規畫被美國改來改去，我們要的他不給、給的不全，我們不要的美國一直給」。

吳斯懷接著說，國防自主期程也一再延宕，今年不管是對美軍購或著自己的國防支出，就是「延宕」2個字，請問建軍規畫這麼嚴肅的問題，怎麼樣持恆？5年兵力整建目標、後備戰力，也是不停在變動，更成立的後備動員署還有後備方式、兵役的延長，都跟兵力整建目標有關，這會教育民眾的心理，包含最重要的預算，這些都在變。

接著吳斯懷提到年度備戰計畫，有人批評漢光演習年年一樣，「這點我非常不認同」，戰場在台灣幾十年沒有變過，官兵每年都在更替，當然在我們的戰場準備作戰，這沒有錯，漢光演習把新的東西、老共的新戰法、我們的新武器納進去，每年檢討，作戰計畫修好了嗎？

邱國正說，自己的國家自己救，基於這原則、理念，國外對我們有所幫助的固然要接受，「但如果說要照他們的章法來，我們是沒有辦法接受的」，跟美方之間有什麼不管是軍購或是交流，不會一昧依他，一定要經過一番討論，而且到目前為止進展都蠻順利的。

至於武器採購延宕問題，邱國正表示，採購延宕不能推託是疫情緣故，俄烏戰爭是原因之一，不能以這為理由，目前做很多努力，不管是在交流中或透過各種會談、透過駐外人員協處，還有美方也在共同朝這方面努力，我們期望將來依定如期如質進行。

最後，蘇貞昌表示，軍購一定是有自主性，也都依照軍備自主需求來你定；國防如果有相關期程預算，也都會照優先順序來擬定。