國寶摔破非首例！馬政府也有3件　他嘆：別噴口水快建立制度

▲清乾隆青花花卉盤、明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）



記者杜冠霖／台北報導

故宮博物院被揭發3件珍藏文物受損引起非議，院方昨已把調查報告送到立法院。據報載，國寶破損已非首次，在2013年至2015年，故宮也有至少三起國寶破損，當時並未對外揭露，而由內部自行修復，對此，立委許智傑1日指出，藝術跟文物不分藍綠，全世界都發生過類似情事，「別分藍綠，不要噴口水，一起來建立更完善的保存制度。」

故宮文物破損引起外界議論，故宮的調查報告中指出，編號16896的弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、編號007167的康熙款暗龍白裏小黃瓷碗以及清乾隆青花花卉盤都有一定程度損毀，除清乾隆青花花卉盤仍待調查責任釐清，另外兩件都在修復當中。

對於被外界質疑隱匿相關情事，吳密察則表示，發生問題之後，就依程序報吿，調查分兩路進行，由業務單位、政風處分別做調查報告，故宮並無隱匿。

根據故宮文物送修紀錄，這並非故宮第一次發生文物破損，在2013年至2015年期間，「成化款白地彩花瓷盃」、「玉石盆飾栽景」、「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」3件文物都有一定程度破損，當時由內部修復完成。

對此，許智傑指出，藝術跟文物不分藍綠，故宮典藏文物將近70萬件，在這麼大量的藝術品中盤點、搬運、出展等都有可能造成文物的損壞。

許智傑感嘆，不論馬政府或現在蔡政府都發生過文物破損情事，全世界也都曾發生過類似的事件，希望不要分藍綠，不要噴口水，一起來建立更完善的保存制度，避免類似事情再度發生。