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美國女大生留學命喪梨泰院　IG最後貼文曝光「前天才過20歲生日」

美國女大生留學命喪梨泰院　IG最後貼文曝光「前天才過20歲生日」。（圖／翻攝自Instagram／anne_in_seoul）

▲女大生時常在網路上分享韓國留學生活。（圖／翻攝自Instagram／anne_in_seoul

記者李振慧／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生重大踩踏事故，目前造成154人死亡，官員證實其中包含26名外國人士，年齡大多在20多歲與30多歲之間，甚至還有許多未成年者。其中一名死者是來自美國的女大生吉斯克(Anne Gieske)，今年20歲的她正在首爾攻讀護理學位，消息傳出令家人心碎。

就讀肯塔基大學的女學生吉斯克，本學期在首爾攻讀護理學位，28日才在首爾慶祝20歲生日的她，沒想到隔天前往梨泰院慶祝萬聖節活動，傳出不幸死亡的消息。

吉斯克為了記錄她在韓國的遊學生活，特別在Instagram上創辦帳號，裡面記錄著全是她在首爾與同學開心玩樂的照片，生前所發布的最後一則貼文，是她在漢江旁開心慶祝生日的照片。

不幸消息傳出後，許多親友紛紛在網路上表達哀悼，肯塔基大學校長Eli Capilouto也在聲明中表示，他們已與吉斯克的家屬保持聯繫，並全力提供一切幫助家屬度過難關。

南韓官員指出，目前26名外國罹難者中，其中2人來自美國。來自喬治亞州的20歲男大生布里西(Steven Blesi)是另外一名死者，62歲父親史蒂夫(Steve Blesi)表示，他在事件發生30分鐘前曾傳簡訊提醒對方，外出遊玩時務必小心安全，然而卻一直沒有收到對方回覆，後來他透過各種管道希望能獲得兒子下落，最後得知對方不幸身亡的消息，讓他悲慟不已。

▼許多民眾前往現場獻花哀悼。（圖／路透社）

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

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