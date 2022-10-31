98女命喪梨泰院！南韓萬聖節踩踏154死　罹難者身分全數確認完畢

▲南韓梨泰院29日萬聖節活動發生大規模踩踏事件，死亡人數已上修至154人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

南韓梨泰院29日萬聖節活動爆發大規模推擠踩踏事故，截至當地時間31日上午6時，事故死亡人數為154人，另計33人重傷、116人輕傷，合計傷亡人數303人。據報導，首爾警方下午宣布，154名罹難者身分已全數確認完畢，最後一名身分不明者為40歲南韓女性，共計98名女性死亡。

根據《韓聯社》指出，首爾警察廳調查本部31日表示，警方與國立科學調查研究院針對梨泰院踩踏慘案合作進行指紋、DNA鑑定等分析後，上午已經確認最後一名身分不詳的女性罹難者為40多歲南韓公民，至此完成154名死者身分確認，預計往後將集中調查事故發生原因與究責。

據先前報導，梨泰院事故中傷亡者年齡以20至29歲最多，共103人，30至39歲有30人，10至19歲為11人，40至49歲與50至59歲則分別有8人和1人。以性別區分則有98名女性與56名男性遇難。

不幸罹難的死者共計有26名外籍人士，分別為伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國2人、日本2人、法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克以及斯里蘭卡各1人。

警方表示，在慘案發生隔天的30日就對44名目擊者進行調查，也掌握了附近52處監視器的資料畫面，目前正在進行事故分析。

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