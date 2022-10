恐怖小丑「潘尼懷斯」在街上犯案　女ATM領錢被搶還有1女被性侵

▲男子戴著小丑面具,性侵搶劫女子。(圖/翻攝自Victorville Police Department)

記者李振慧/綜合報導

美國加州出現令人毛骨悚然的小丑四處犯案,警方表示,22歲男子赫南德茲(Joel Hernandez)戴著小丑面具,在街上性侵一名女子後,又搶劫另外一名女子,雖然人目前已經落網,但懷疑可能還有更多女性受害。

警方25日接到報案,一名男子身穿紅色運動裝,臉上戴著電影《牠》中跳舞小丑潘尼懷斯面具,在加州維克多維爾市(Victorville)一台提款機前,搶劫一名54歲女子,最後順利搶走美元500元(約台幣1.6萬元)。

Joel Hernandez of #California is accused of robbing and sexually assaulting at least two women in public areas while wearing a clown mask: https://t.co/pFKasmhlRA