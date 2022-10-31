CPR搶救10人「有9人走了」　她曝梨泰院地獄慘況：多人口鼻出血

▲梨泰院29日萬聖節規模推擠踩踏事件，截至31日上午，死亡人數上修至154人。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓梨泰院29日推擠踩踏事件造成154人死亡，其中大部分是20多歲年輕人。當地上班族金美成（Kim Mi Sung，音譯）當時就在現場協助搶救，給10人做心肺復甦術（CPR），但最終有9人死亡，且現場多人口鼻出血，讓她直呼，「這（狀況）就像是地獄」。

美聯社報導，梨泰院以充滿異國風味的餐廳、咖啡廳、酒吧、夜店聞名，29日晚間湧入10萬名萬聖節狂歡者，但就在商家大聲播放音樂、群眾氣氛高昂的時刻，嚴重推擠踩踏事件突然發生，群眾塞在窄巷斜坡上，大批人體猶如骨牌般堆疊倒下卡住，有的人甚至受困長達40分鐘。

隨著黃金救援時間一分一秒流逝，許多人喪命於猶如噩夢般的混亂現場。目擊者回憶，當時有人對垂死者進行CPR，把已無生氣人體抬上救護車，或是拼命試著把困在群眾底部的人拉出來，但幾乎都以失敗收場，因為上頭壓住的人太多。

專家把大多數遇難者的死因，歸結為窒息造成的創傷性心臟驟停。整排以藍色防水布遮蓋的多具遺體就擺放在路邊，眼睛閉著、嘴巴張開。在梨泰院一間非營利組織工作的金美成說，她當時為了搶救，對10人做CPR，其中有9人死亡，且許多人口鼻出血，「這（狀況）就像是地獄，我到現在還是不敢相信發生什麼事」。

當時也被卡在群眾中的女子透露，她的整個身體都被人群卡住，其他站在露臺上的人還在大笑、拍攝影片，最終成功朝上方伸手求援設法逃出，「我以為我會死」。另名20多歲女子哭著說，眼前的景象就像是墳墓，有些人慢慢失去意識、有些人似乎已經斷氣。

這起推擠踩踏事故震驚國際社會。南韓中央災難安全對策本部31日表示，死亡人數已增至154人，149人受傷，其中33人重傷、116人為輕傷。其中外籍遇難者為26人，包括伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國2人、日本2人，以及法國、澳大利亞、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克、斯里蘭卡各1人。

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