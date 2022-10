24cm巨雕比手臂還粗！男面試「下面一大包」誤會勃起　害他丟工作

▲男子擁有人人稱羨的「天賦異稟」,卻為他帶來許多困擾。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

網路上許多鄉民喜歡吹噓自己是「30公分」,然而英國一名化名為喬(Joe)的男子,擁有24公分長、周長18公分的「超粗壯巨雕」,卻抱怨下體看起來一大包,讓他求職時被面試官誤會勃起,因此沒了工作機會,為生活帶來許多不便。

男子喬近來接受英國電視台Channel 4節目採訪,暢談身為大鵰男的甘苦談,他表示,由於他的生殖器快比手臂還粗,一不小心就會從內褲中掉落出來,他只好特別為巨雕訂製內褲,以避免尷尬情況。

Man with 9.5 inch penis rejected for a job because they ‘thought he had an erection.’ https://t.co/gua4sjr3iy