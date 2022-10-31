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梨泰院窄巷第一視角曝光！　男被擠到「頭歪眼神死」表情痛苦

記者張寧倢／綜合報導

南韓梨泰院29日萬聖節前夕湧入10萬人潮，最終釀成至少154人死亡的大規模踩踏事故，傷亡最慘重的斜坡巷弄中數百人推擠，前排跌倒後群眾動彈不得，網路社群上也曝光了受害者第一視角影片，其中可見有人拿著指揮棒下指令，但現場有人已經被擠到「眼神死」。

▲▼南韓梨泰院「最慘巷弄」受害者第一視角影片曝光。（圖／翻攝自TikTok／@izoned26）

▲南韓梨泰院「最慘巷弄」受害者第一視角影片曝光，有人被擠到表情痛苦「眼神死」。（圖／翻攝自TikTok／@izoned26，下同）

▲▼南韓梨泰院「最慘巷弄」受害者第一視角影片曝光。（圖／翻攝自TikTok／@izoned26）

TikTok網友izoned26分享了梨泰院受害者拍下的第一視角影片，起初可看見一名男子揮舞著閃燈指揮棒要求大家往後退，由於是下坡地形，前排民眾跌倒後發生骨牌效應，許多人也跟著跌倒，互相擠壓到根本無法動彈。鏡頭帶到當時有多名男性不得不把頭朝天仰高，以利呼吸順暢，更有人已經被擠到歪頭，痛苦到幾乎快閉上雙眼。

▲▼南韓梨泰院「最慘巷弄」受害者第一視角影片曝光。（圖／翻攝自TikTok／@izoned26）

影片中還拍到靠牆的民眾把手伸高，攀住突出的磁磚，避免再往下擠壓，但人群仍不斷發出哀號、尖叫聲。而畫面最後方可見巷弄底部有人陸續在移動，似乎正在進行疏散。

據先前報導，截至當地時間31日上午6時，梨泰院事故傷亡已上修至154人死亡、149人輕重傷。南韓教育部則表示，已確認有1名國中生和5名高中生不幸罹難。

英國薩福克大學（University of Suffolk）群眾安全專家斯提爾（G. Keith Still）說，事故現場人數越多、把人推倒的擠壓力量越大，來自四面八方的壓力，導致肺部無法擴張、難以呼吸，約6分鐘就會進入壓迫性或限制性窒息，成為最大宗的死因。

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