疫苗擬重啟2期藥品臨床試驗　蔣萬安嗆：高端只有炒股票嗎？

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

高端公司爭議頻頻，日前被爆出該疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」有中資背景。衛福部長薛瑞元表示，不排除重啟藥品臨床試驗（GCP）可能，確保臨床試驗資料保存。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，高端疫苗病毒株及佐劑來自美國、包裝生產包給東洋公司、二期又給中資公司，那高端到底做了什麼？是炒股票嗎？

針對高端疑雲，薛瑞元解釋，丘以思雖然母公司合併中資，但該公司在台灣仍是合法登記的港資公司，也接受了台大醫院多項委託。高端疫苗的2期臨床試驗在去年6月的GCP有合格，資料保存也沒有異狀，而該疫苗的緊急使用授權（EUA）去年7月通過，若食藥署在評估後對丘以思母公司合併中資有疑慮，認為可能影響資料保存狀況的話，不排除重啟GCP。

蔣萬安今（27）日出席「2022台北溫泉季 泉新北投、露宿野遊」開幕啟動儀式，會前接受媒體採訪表示，衛福部現在才說不排除重啟二期試驗，表示他們意識到事情嚴重性。高端疫苗EUA審查過程充滿疑雲，高端疫苗病毒株、佐劑來自美國、包裝生產包給東洋、二期又給中資公司，那高端到底做了什麼？是炒股票嗎？

蔣萬安說，高端委託這間中資公司，衛福部事前不知道嗎？還是他知道但無所謂？或是為了護航高端加速審查，所以裝作不知道？這些事情政府都應該對外說明清楚。

蔣萬安再說，現在很多疑雲，針對中資公司執行的範圍，是不是只有數據分析？還是從同到尾收治病人、檢驗流程SOP規劃執行，甚至搜集所有病人的數據分析、送審報告都是給中資公司？衛福部至今都無法說清楚。

