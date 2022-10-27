柯文哲酸大頭症　陳時中：我的頭不算小「需要背後站很多人」

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲近日接受媒體專訪時，砲轟民進黨台北市長候選人陳時中大頭症，還自比是「耶穌傳教」。對此，陳時中27日上午受訪說，「我的頭不算小」，反批柯文哲把人都罵走，背後都沒有人了，「一個人沒有多厲害啦，大家一起做比較厲害」。

對於柯文哲昨天批評，陳時中擔任防疫指揮官時，有很多決策都做得亂七八糟，酸他「大頭病就是最難醫治的」，陳受訪時回應，「我的頭不算小」。

陳時中也說，一個團隊裡面相關同仁的專業能力很重要，市府的同仁都具備專業能力，現在就缺乏領導的風格，柯文哲把人都罵走，就好像他在講「陳時中背後站了很多人，都靠背後站的人」，對，因為自己需要背後站很多人，需要一個團隊大家一起做事情。

陳時中說，這個團隊從以前在防疫開始，到自己離開後，一直站在自己背後，到現在也是一樣在支持自己，「至於柯市長的背後都沒有人了」，柯說他自己要做可以做的更好，可是，一個人沒有多厲害啦，大家一起做比較厲害。

媒體另關注，高端2期臨床試驗委託執行公司遭指涉中資，柯文哲批評陳時中濫用人民信賴、綁架台灣意識。陳回應，國有國法，政府相關機關已經在調查。